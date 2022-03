- Tragicómico

Sería cómico si no fuera trágico... La insólita propuesta, en una de las cotidianas conferencias de prensa -la de ayer- que forman parte de su “estilo personal de gobernar”, de que “deberían quitarle el nombre al Cártel Jalisco Nueva Generación porque afectan a Jalisco”, sería una gema del humorismo involuntario, si no fuera, analizada objetiva, imparcial, desapasionadamente, (para calificarla amablemente... y “por respeto a la investidura” de su augusto autor) una reverenda tontería.

-II-

Las reacciones, a través de las inefables redes sociales, no se hicieron esperar: desde la recomendación de que la nueva razón social de uno de los grupos delincuenciales más activos -y temibles- que operan en México tomara prestada alguna de las frases que se han vuelto emblemáticas de la actual administración (vgr.: “no somos iguales...”; “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie...”; “primero los pobres...”; “es culpa de los gobiernos neoliberales...”; “ya no se permite la corrupción; ya se desterró la impunidad...”), todo ello antes de las siglas S. A. de C. V., y tras darla de alta como “persona moral” en el SAT, hasta la sugerencia de que un decreto presidencial determinara qué nombre debería llevar la omnipresente, tristemente célebre y por lo visto invencible organización criminal.

Chungas aparte, hasta donde pudo percibirse, hay consenso en que la propuesta, desatinada por donde quiera mirarse, solo merece críticas. Una de las funciones de la autoridad -legítima de origen, por lo demás-, más allá de culpar y maldecir a los gobernantes del pasado por las calamidades del presente, consiste en velar por la seguridad de los ciudadanos, lo que implica disponer y aplicar estrategias orientadas a prevenir -idealmente- y perseguir el delito, y sancionar a los delincuentes: algo que está muy bien en la teoría... pero en la práctica brilla por su ausencia...

-III-

Claro, a no ser que sean falsedades -aviesamente difundidas por los adversarios del gobierno que está en vías de reimplantar en México un régimen similar al del Paraíso de nuestros primeros padres que refiere el Génesis- las noticias fehacientes sobre el control que los grupos delincuenciales ejercen en extensas zonas de la geografía nacional; o “fake news” aquella declaración, hace casi un año, del general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, en el sentido de que “entre el 30 y el 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales”; o, en fin, simples espejismos los crímenes y masacres cada vez más reiterativos y violentos.

jagelias@gmail.com