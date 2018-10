- Surrealismo puro

Que una reunión entre “barristas” -como ahora les llaman- de equipos de futbol, para, pongamos por caso, distribuirse los espacios en las tribunas de un estadio, termine entre improperios, golpes y sillazos, no se justifica: se supone que no hay diferencia que personas civilizadas no puedan resolver mediante el diálogo; empero, se explica… Que así, entre consignas belicosas, intercambio de interjecciones ofensivas, botellazos y sillazos entre los asistentes, finalizara un Foro de Consulta al que asistían maestros -hipotéticos arquetipos de la corrección- convocados para aportar “ideas, propuestas y experiencias” orientadas a sentar las bases para una Reforma Educativa (así, con mayúsculas) que reemplace a la del Gobierno saliente, y contribuya, en efecto, a liberar a México y a los mexicanos de uno de los lastres más acentuados de los últimos decenios, se antoja, por decir lo menos, grotesco, surrealista…

Y, sin embargo, así ocurrió. Las crónicas del abortado XVIII Foro de Consulta Educativa, sugieren que ha habido 17 previos, y que probablemente éstos se desarrollaron como corresponde -valga la reiteración- a personas civilizadas. Permiten asimismo alentar el buen deseo de que en los siguientes (a partir del programado para el próximo sábado en Mérida) también imperen la urbanidad, la sensatez y la cordura…, pero de ninguna manera garantizan que así vaya a suceder.

-II-

La Reforma Educativa anunciada desde las campañas electorales y promovida, ya en el ejercicio de su cargo, por el aún Presidente Peña Nieto, resultó tormentosa; generó, más que debates, resueltas resistencias por parte de los sectores más radicales -por no decir “belicosos”- de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación… Con el ánimo de bajarle la espuma al choco-milk, el hoy Presidente electo, López Obrador, se comprometió, en mítines, debates y reiteradas declaraciones, a echarla atrás. Con ello, ganó tiempo: el suficiente para que las elecciones del pasado primero de julio se desarrollaran en paz… y -se supone- para que los mentores contribuyeran a su victoria electoral.

-III-

Los foros de consulta, cualquiera que sea el asunto que los motiva, tienden, por sobre todas las cosas, a tratar de quedar bien con todo mundo; no a encontrar nuevas soluciones a problemas que en México se han vuelto endémicos. Si esa regla se cumple, los foros ya realizados (y los que aún faltan por realizarse…) culminarán en un aborto. Su desenlace sería, como en El Parto de los Montes de la vieja fabulilla, “Después de tanto ruido, sólo viento”…