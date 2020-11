El Presidente López Obrador se autoproclama “juarista”... pero, en un aspecto al menos, lo disimula muy bien...

“Respeto” es el primer sustantivo que aparece en el celebérrimo apotegma juarista: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Y ese fue el concepto central de la homilía presidencial de ayer en Palacio Nacional, al aludir a los gobernadores de diez estados, agrupados en la llamada “Alianza Federalista”. “Me han faltado al respeto (...); yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial”, expresó, antes de insistir en que tanto el secretario de Hacienda como la secretaria de Gobernación “tienen instrucciones de atenderlos” al reclamar mayores participaciones económicas de la Federación a las entidades que gobiernan.

-II-

Es respetable quien ordinariamente es respetuoso.

Puestos a repasar, a vuelo de pájaro, la historia de los años recientes, uno se toparía con diversos pasajes en que quien ahora demanda respeto para su investidura y su persona, no puso el ejemplo... Verbigracia, el plantón de varias semanas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, y la consiguiente falta de respeto a los miles de ciudadanos a los que durante semanas complicó la existencia por obra y gracia de esas manifestaciones; falta de respeto a las autoridades electorales y a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, al pretender sustentar su inconformidad con los resultados de los comicios de 2006 en argumentos que nunca fueron probados: “elecciones de Estado”, “intervención de la mafia en el poder”, “cochinero” durante el proceso electoral, “compra de votos”, etc.; falta de respeto a las leyes, a las autoridades y al proceso electoral, a los millones de ciudadanos que lo legitimaron con su participación en el mismo y a la investidura presidencial de la que ahora resulta tan celoso, al autoproclamarse “presidente legítimo” en una grotesca ceremonia de carpa de barrio; falta de respeto al entonces Presidente Vicente Fox al dedicarle el ex abrupto de “Cállese, chachalaca”; falta de respeto, nuevamente, a las autoridades electorales y a los ciudadanos, al autoproclamarse “guardián de la democracia”, insinuando probables fraudes y/o irregularidades en las elecciones de 2021; falta de respeto a sus críticos -necesarios en toda democracia propiamente dicha..., y, por tanto, respetables-, al tildarlos de “adversarios” y dedicarles una letanía de epítetos con la obvia intención de descalificarlos...

-III-

Ese riesgo se corre al sembrar y cultivar todos los días la semilla de la discordia: que el poderoso se vuelve necio, y el débil, rencoroso.