- “Reordenamiento”

“Hasta un momento determinado, las ciudades crecen; a partir de ahí, tienden a desparramarse”.

La frase es de Jaime Lerner, el arquitecto que fue tres veces alcalde de Curitiba y padre del “boom” que hizo de esa ciudad un modelo de urbanismo a nivel mundial… como les consta a los alcaldes y regidores de Guadalajara y anexas que hicieron viajes especiales para constatar que la fama de esa ciudad brasileña, capital del estado de Paraná, era justa… pero que no acertaron a replicar aquí ninguna de las enseñanzas que supuestamente les dejaron esos viajes.

-II-

Viene al caso la evocación del gran urbanista (galardonado por la Organización de las Naciones Unidas con el Premio Máximo del Medio Ambiente en 1990), a raíz del convenio de colaboración que suscribirán el Instituto Metropolitano de Planeación, el Ayuntamiento de Guadalajara –ya de salida de la administración y en vísperas de que el alcalde Enrique Alfaro Ramírez tire el arpa para lanzarse tras el proyecto político de la gubernatura de Jalisco– y el World Resources Institute México (WTI), para realizar –dice la nota de EL INFORMADOR de ayer– “una revisión puntual de qué se está haciendo bien, y qué aspectos hay que mejorar”.

Lerner solía plantear que “Las grandes soluciones en las ciudades consisten en vivir cerca del trabajo y de la escuela, o en llevar el trabajo y las escuelas más cerca de las viviendas”. El beneficio principal de esa fórmula consiste en reducir tiempos de traslado. El mismo Lerner consideraba que la saturación de automóviles particulares en las grandes ciudades era consecuencia del error de poner los destinos de las mismas “en manos de burócratas y no de urbanistas”. Comparaba al uso del automóvil con el hábito del cigarrillo: “Son dos vicios –solía decir–, difíciles de dejar, que atentan contra el aire y la calidad de vida”. Y no es que fuera enemigo declarado del automóvil: “No digo que las personas no deban tenerlo, sino que lo deben destinar para viajes y ocio, porque en el día a día la solución es el transporte público”.

-III-

En la firma del convenio referido, la directora del WRI, Adriana de Almeida Lobo, observó la tendencia de Guadalajara a dispersar la vivienda (“algo insostenible”, afirmaba Lerner) en detrimento de “tiempo, dinero y calidad de vida” de sus habitantes.

Colofón: La gran pregunta –“the question”, diría Hamlet– es si el tren del ordenamiento urbano no se le fue a Guadalajara hace muchos años.