- Los “independientes”

Rubén Figueroa Figueroa fue Gobernador de Guerrero. Sin embargo, no fue por ello que alcanzó celebridad inmarcesible. La consiguió por la frase que utilizó para trazar, a solicitud de un periodista, el boceto preliminar de las elecciones de las que saldría el sucesor de Luis Echeverría. Más de 40 años han transcurrido desde entonces, y la frase, hoy en día, sigue vigente (salvo prueba en contrario): “La caballada está flaca”.

La frase se volvió clásica, de conformidad con el axioma de que “los clásicos no se repiten porque sean clásicos: son clásicos porque se repiten”. En otras palabras, el especie de aforismo de Figueroa sigue vigente porque resulta aplicable con demasiada frecuencia; porque, desde la perspectiva de muchos ciudadanos y de no pocos analistas, en la generalidad de los procesos electorales más recientes la regla no ha sido que gane el mejor –que sería lo deseable—… sino que lo haga el menos malo.

-II-

De cara a las elecciones del año próximo, la única variante significativa con respecto a los procesos tradicionales es, por ahora, la inscripción, en masa, de casi un centenar de precandidatos “independientes”.

Se supone que los tres o cuatro –en el mejor de los casos— que consigan las cerca de 900 mil firmas de respaldo que el Instituto Nacional Electoral les exige para darles el rango de candidatos de pleno derecho, competirán con los tres candidatos que previsiblemente serán propuestos por otros tantos partidos… o por las “alianzas” que, al parecer, tienden a institucionalizarse. Para contar, de los más de ochenta actuales “suspirantes”, a los que pudieran tener ciertas perspectivas de inscribirse en las boletas de la elección presidencial, bastan los dedos de una mano: Margarita Zavala, Jaime Rodríguez (a) “El Bronco”, Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz de Con. Independientemente del “carisma” (por definición, “fascinación, encanto que ejercen algunas personas”) que los adorna, a ninguno lo avala su historial para presuponer que tienen –más allá de las buenas intenciones que deberán reconocérseles… aunque sólo sea a beneficio de inventario— experiencia, proyecto, claridad de miras, capacidad probada o equipo humano que los secunde, para desempeñar el elevado cargo al que aspiran.

-III-

Hasta ahora, el mayor capital de los “independientes” es, como consta en actas, el desprestigio de la política y el descrédito de los partidos. De ahí que evoquen, de alguna manera, a los comicastros que ocasionalmente eran postulados a cargos de elección popular por algunos partidos… con resultados en consonancia: ridículos.