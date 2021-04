Si aún anduviera por ahí Rubén Aguilar Valenzuela, vocero del ex Presidente Vicente Fox, célebre por la frecuencia con que tenía que emplear la expresión “Lo que el Presidente quiso decir…”, probablemente diría que aunque textualmente dijo que “hay que taparle la boca también a los reporteros”, “lo que Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Presidente López Obrador, quiso decir, fue que ‘habría’ que tapárselas —en presente de subjuntivo (modo verbal con significación de duda, posibilidad o deseo); no de indicativo—, pues, por haber utilizado una expresión meramente coloquial (‘taparles la boca’), en sentido figurado; o, más exactamente, que habría que pedir a los reporteros que participan en las cotidianas ‘mañaneras’ en Palacio Nacional, abstenerse de hacer preguntas que eventualmente provoquen respuestas que el INE pudiera interpretar como propaganda orientada a inducir el voto de los electores en los próximos comicios, lo que violaría la ley electoral y lo expondría a ser sancionado con una multa y aun con cárcel”.

-II-

Además de que él mismo se disculpó por la andanada de críticas que le valió haber utilizado a la ligera, en una declaración periodística, una frase coloquial (o “desafortunada”, como la calificó en su turno el propio López Obrador), queda claro que una cosa es lo que Scherer dijo, y otra lo que quiso decir…

En cambio, si aún anduviera por ahí, ahora como vocero del actual inquilino -para todos sus efectos- de Palacio Nacional, Aguilar Valenzuela se vería en un serio predicamento para explicar “lo que el Presidente quiso decir”, cuando dijo, ayer, que los fallos del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al invalidar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, constituyen sendos “atentados a la democracia”.

-III-

Atentar contra la democracia es contravenir de manera flagrante y evidente la voluntad popular, expresada en las urnas a favor de un candidato. En cambio, cancelar la posibilidad de que un ciudadano —Félix, Raúl o Juan Pitas— sea candidato, porque al no reportar sus gastos de precampaña violó la ley y se expuso a la sanción consistente precisamente en no permitirle ser candidato, es anteponer un mandato legal, claro y expreso, a una supuesta simpatía mayoritaria de los potenciales electores a favor de dicho ciudadano… que ya los defraudó al no cumplir con los requisitos que la ley le exige para ser candidato.

Así de simple.

