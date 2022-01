- Hermosas palabras

Suena bonito: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”... Lástima que no sea cierto.

Como buen deseo, pasa; como parte de un ideario o de un proyecto de sociedad perfecta -de una utopía, vaya-, ídem. Es posible que el precepto aplique, en la realidad, en algunos benditos rincones de este planeta, en beneficio de sus privilegiados habitantes. Lamentablemente, no es el caso de quienes fueron colocados por el destino en estos andurriales -diría Yupanqui en las dolidas Coplas del Payador Perseguido- “por los que Dios no pasó...”.

-II-

La expresión de referencia, hermosa frase por donde se le mire, fue reiterada en “la mañanera” de ayer. Fue el comentario -“de machote”, se diría- a pregunta sobre el proceso que se sigue al ex dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de explotación sexual: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Hasta donde se recuerda, exactamente lo mismo se dijo con respecto a Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, única involucrada judicialmente, hasta ahora, en el caso de la “estafa maestra” (un sistema -consigna Wikipedia- de 128 empresas fantasma, a través de las cuales más de cincuenta funcionarios de once dependencias del Gobierno Federal Mexicano, ocho universidades públicas y diversas empresas privadas, desviaron más de 400 millones de dólares). Lo mismo, palabra por palabra, se dijo cuando Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, fue aprehendido en 2020 por cargos de corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero y crimen organizado, aunque apenas en octubre pasado fue encarcelado y sometido a proceso. Fue lo que se dijo asimismo cuando Genaro García Luna, ex titular de la Policía Federal y ex secretario de Seguridad Pública, fue detenido en diciembre de 2019 y procesado por sus posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa y por el posible delito de tráfico de drogas, por las autoridades... de los Estados Unidos.

-III-

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”: eso quisieran decir las víctimas de los miles de delitos que día con día se cometen, o las viudas, padres, hijos y hermanos de los miles de mexicanos asesinados o desaparecidos todos los días, para creer que vivimos en un Estado de derecho... si esa hermosa frase fuera algo más que la ocasional excepción a la regla de que aquí la impunidad impera, en tanto que la ley, la justicia y el derecho son letra muerta.

