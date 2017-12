“Estamos en una situación en que una democracia, que, según la definición antigua, es gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en esa democracia precisamente está ausente el pueblo”.

(La frase es de José Saramago. La consigna Jorge Halperín en “Conversaciones con Saramago; Reflexiones desde Lanzarote” [Icaria, Barcelona, 2002], y la retoma Fernando Gómez Aguilera en “José Saramago en sus palabras” [Alfaguara, México, 2010]).

-II-

La cita viene al caso porque en el sumario de las encuestas que ya circulan a partir de que el PRI “destapó”, la semana pasada, a su “precandidato” a la Presidencia de la República, se omite un dato: no el relacionado con la hipotética intención de voto de los encuestados, sino, simplemente, el de su intención de votar…

Una cosa es difundir que, por partidos, Morena tiene 24% de las preferencias, el PAN (que no ha designado candidato propio… y probablemente no llegue a hacerlo) 18 y el PRI 16% de las simpatías –valga la expresión—; otra es tener una idea de qué porcentaje de los potenciales electores, en este momento, cuando aún está incompleto el abanico de opciones que encontrará en las boletas el próximo primero de julio, ya haya decidido que, en efecto, va a votar y de ninguna manera se sumará a las filas del abstencionismo, y otra muy diferente considerar que quizá la gran mayoría de quienes acudan a las urnas aún no tienen un argumento, un concepto, una frase convincente pronunciada por cualquiera de los hoy precandidatos, una razón de peso –¡una siquiera…!— para decantarse, ya desde ahora, por alguno de ellos en particular o por un partido en concreto.

-III-

Como mero ejercicio de pizarrón, a partir del dato histórico de que en la cacareada “fiesta cívica” de la jornada electoral hay, en el mejor de los casos, poco más del 60% de participación de los ciudadanos empadronados; en la hipótesis de que ese patrón se repita y las actuales tendencias no se modifiquen, el resultado sería que la gran decisión que supuestamente deberá tomar el pueblo con respecto a su propio destino para los próximos seis años dentro de siete meses y pico, será tomada, en realidad, por algo así como el 15% de los ciudadanos en edad de votar.

Colofón (de nuevo Saramago [op. cit.]): “El problema central hoy es la democracia, porque de su reinvención depende nuestro futuro como ciudadanos. Si no se reinventa la democracia, seguiremos en esta periódica farsa electoral”.