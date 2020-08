Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no es el primer ciudadano que osa criticar al Gobierno en turno. En ese aspecto, la división de opiniones –como en los toros— es del dominio público... Por lo demás, amén de ser saludable por cuanto propicia una catarsis social y aporta elementos para el debate –en el entendido de que “de la discusión nace la luz”—, la crítica es indicio de que se vive en un régimen de libertades, que no reprime al ciudadano por expresar sus discrepancias, ni siquiera en los casos –abundantes en nuestro medio, como puede constatarse mediante un chapuzón en las redes sociales— en que tales discrepancias no se limitan a la exposición comedida de argumentos, sino apelan a recursos ruines como la diatriba, la ofensa y aun la calumnia y la mentira.

-II-

Convendría subrayar, en todo caso, que las aseveraciones de Toledo, en el sentido de que “Este Gobierno de la Cuarta Transformación está lleno de contradicciones, y esto se expresa, concretamente, en luchas de poder al interior del gabinete”, no constituyeron una declaración formal, con la deliberada intención de que se difundiera a los cuatro vientos. Tampoco se produjeron en el contexto de una discusión frontal con el Presidente López Obrador...

Hasta donde se sabe, las frases que la semana pasada resonaron en los medios, fueron pronunciadas durante una reunión interna con funcionarios de la misma dependencia, en marzo pasado; se volvieron noticia, ahora, por obra y gracia de una filtración (por definición, acción de filtrar; de revelar algo que debería mantenerse en secreto).

-III-

Entre las inevitables reacciones, la primera –y más generalizada— fue en el sentido de que Toledo debería renunciar, supuestamente por congruencia y dignidad..., o debería ser cesado de manera fulminante, como represalia, no por disentir, sino por atreverse a expresarlo abiertamente.

Sin embargo, a diferencia de lo que hicieron Germán Martínez en el Seguro Social, Carlos Manuel Urzúa Macías en Hacienda y más recientemente Javier Jiménez Espriú en Comunicaciones y Transportes, Toledo parece haber optado por refugiarse en la barrera de la declaración del propio Presidente López Obrador, el “La Mañanera” del viernes, en el sentido de que en su Gobierno cabe la discrepancia, cual debe ser en toda democracia que se respete, y no impera la norma del pensamiento único, característico de las oligarquías.

Lo cual, por supuesto, no impide sospechar que Toledo sigue en su puesto, desde la semana pasada, prendido con alfileres.