Aunque, ciertamente, merece los calificativos de “grave y triste” que le aplicó el cardenal arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, a la ola de violencia que afecta al estado de Jalisco, sería ilusorio, por ingenuo, esperar que la prometida colaboración de la Iglesia católica en los afanes de las próximas administraciones federal y estatal, haga el milagro de abatir sensiblemente los niveles de incidencia delictiva a que se ha llegado.

-II-

Que no sea una máxima evangélica, no resta sabiduría -ni validez, por tanto- a la conseja de que “la burra no era arisca…”.

Lo de menos fue que ya se puntualizara que, contra lo que se precipitó en declarar alguna funcionaria del Gobierno federal que entrará en funciones el próximo primero de diciembre, es inexacto que el Papa Francisco hubiera accedido a participar personalmente en los foros multidisciplinarios a los que convocará el Presidente electo. Desde que el entonces candidato López Obrador, en uno de los debates, anunció que invitaría al pontífice a colaborar en la empresa de “recuperar la paz” en el país, se convino en que éste no regatearía sus bendiciones e incluso algunas iniciativas bastante genéricas en ese sentido… pero que ciertamente no va con la índole del jefe de la Iglesia católica hacer el papel de “chile frito” o de ajonjolí de todos los moles a la menor provocación.

-III-

Por el contacto sistemático que tiene con los obispos de todo el mundo merced a las visitas “ad limina apostolorum” que éstos están obligados a realizar cada cinco años, el Papa tiene una noción muy clara y muy actualizada de la situación que prevalece en cada diócesis del mundo. Por su condición de latinoamericano, particularmente, el actual pontífice sabe muy bien a qué temperatura se cuecen las habas en estas latitudes. Está al tanto de la medida en que el narcotráfico y todas las variantes de la delincuencia organizada han permeado las estructuras sociales… y han corrompido a las gubernamentales. Sabe, por tanto, que sin perjuicio de otorgar el beneficio de la duda al Presidente electo y a quienes vayan a ser sus colaboradores más estrechos en la anunciada lucha frontal contra la corrupción, es pertinente actuar con cautela. Por el ascendiente moral que aún conserva ante un considerable sector de la sociedad, la Iglesia no puede incurrir en la ligereza de firmar un cheque en blanco… ni mucho menos vincularse con las administraciones entrantes en una relación de maridaje.

