“Una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”. La frase anterior, alusiva a los gobernados incapaces de defenderse -por ingenuidad o por apatía- de los gobernantes abusivos, fue acuñada por Edward R. Murrow (1908-1965), periodista estadounidense cuyas transmisiones radiales durante la II Guerra Mundial -según consigna Wikipedia- eran seguidas por millones de oyentes en Estados Unidos.

-II-

La frase, por lo demás, remite a un texto consustancial a ceremonias que en México se repiten con frecuencia: las “protestas” -en la acepción de compromisos solemnes- de “servidores públicos” que asumen los cargos para los que son electos por los ciudadanos o designados por sus superiores, de “cumplir y hacer cumplir las leyes, mirando siempre por el bien de la nación y de sus habitantes”: algo que ocasionalmente se cumple... aunque con más frecuencia de la deseable se traiciona en aras de los intereses personales y de grupo.

No se sabe, de momento -y acaso, a la postre, como en la añeja serie radiofónica de “El Monje Loco”, “nadie sabe, nadie supo...”- si pudiera ser el caso de las fortunas y patrimonios del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, que por decisión del Presidente López Obrador y a raíz de sendas publicaciones periodísticas, serán investigadas.

El aval del Presidente (“Yo los considero gente íntegra; no los considero deshonestos”), por una parte, honra al gobernante que ha hecho de la lucha contra la corrupción -en el discurso, al menos...- su bandera más socorrida, y, por la otra, encaja a la perfección con la premisa de presunción de inocencia a que todo acusado tiene derecho mientras no se demuestre lo contrario.

-III-

El “chayote caliente” quedará, muy probablemente, en las manos de Pablo Gómez, designado titular de la UIF tras la reciente renuncia de Nieto Castillo por el escándalo en que degeneró su lujosa boda en Antigua, Guatemala.

La tarea consistirá en esclarecer los movimientos financieros y las cuantiosas inversiones de los dos personajes, que, por espectaculares -en dólares, además-, han sido puestos en entredicho por los medios denunciantes y sus fuentes... sin perjuicio de que -“ya encarrerado el ratón...”- se haga otro tanto con otros colaboradores, aliados, amigos y hasta familiares, arropados hasta ahora por el manto protector de quien debería entender que “no robar, no mentir y no traicionar” también exigiría que no roben, no mientan y no traicionen impunemente sus allegados.

jagelias@gmail.com