En su cotidiana perorata, el martes, su inefable protagonista pidió a los que insiste en denominar “sus adversarios”, una tregua de un mes. El receso en las hostilidades (que eso significa tregua… aunque podría suceder que también en esa materia él tuviera “otros datos”) se aplicaría a resolver -o paliar, al menos- las graves, apremiantes exigencias de carácter sanitario, social y económico impuestas por la crisis del coronavirus.

-II-

El mensaje pudo tener otro tono. Un tono, idealmente, conciliador; menos beligerante... El mensaje pudo haber omitido el gesto de enojo o el ademán despectivo que lo subrayaron. Pudo prescindir del consabido epíteto de “conservadores” (por definición, “de ideología moderada en política y otros campos de la vida humana”) con que acostumbra hacer tabla rasa lo mismo con quienes fueron sus contendientes cuando fue candidato al cargo que actualmente ocupa, que con quienes ejercen el derecho a disentir de las decisiones o a criticar las actitudes de los gobernantes, prerrogativa inalienable de todos los ciudadanos en el mundo civilizado y particularmente en las democracias.

Ver como adversarios a sus críticos, y restregarles esa etiqueta a la menor provocación o sin ella, es una forma alevosa no sólo de ofenderlos, sino -lo que es más grave- de despreciarlos. Es una forma insidiosa de ponerlos en la mira de sus incondicionales (muy en su derecho de serlo, por lo demás, porque seguramente muchos lo son de buena fe), exponiéndolos a ofensas y agresiones, bajo la necia y miope premisa de que “quien no está conmigo está contra mí”.

-III-

Ayer, un día después de ondear la bandera blanca, al arribar al aeropuerto de Oaxaca -para una de las giras que supuestamente no puede cancelar ni postergar-, someterse a la toma de temperatura que se ha vuelto obligada para todos los pasajeros a raíz de la crisis sanitaria, y registrar 35.6 grados (enteramente normal), no sólo dejó pasar una de esas doradas oportunidades que la vida nos da para quedarnos callados si no vamos a decir nada plausible, constructivo o inteligente, sino para demostrar que era sincera la invitación de la víspera a la tregua.

¿Qué otra interpretación, si no, puede darse a la expresión (“¡Tengan, para que aprendan…!”), cargada de significados implícitos, de la que fue testigo de primera mano el gobernador de la entidad, Alejandro Murat…?

¡Qué triste debe ser la vida de quien se la pasa viendo o imaginando enemigos a cada paso…!