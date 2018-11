Cuando el entonces candidato proponía “abrazos, no balazos” para combatir el fenómeno galopante de la inseguridad, hubo dos tipos de reacciones: las sonrisas socarronas de quienes la interpretaron como una ocurrencia..., y las sonrisas, más socarronas aún, de quienes la interpretaron como una soberana tontería.

No podía ser de otra manera, por lo demás. Más allá de las buenas intenciones, rayanas en la ingenuidad -por no decir que en la estupidez-, nadie, con dos dedos de frente, podía soslayar que combatir a la delincuencia que se ha enseñoreado del país, exige el uso de la inteligencia, sí, para diseñar una estrategia plausible…, pero también de la fuerza, porque quienes han hecho del robo, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el crimen en cualquiera de sus modalidades su modus vivendi, no iban a modificarlo, como por arte de magia, sólo por quedar bien con el hoy Presidente electo.

-II-

A partir de que se anunció, la semana pasada, la creación de la Guardia Nacional -un híbrido entre la policía y el Ejército y la Marina-, surgió la polémica. Para los legalistas a ultranza (incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que de manera oficiosa se pronunciaron… como era previsible que lo hicieran), la iniciativa implica, en sentido estricto, violar las leyes existentes. Pero, a partir de que “Las leyes se hicieron para servir a los hombres, y no los hombres para servir a las leyes”, y de que la división de poderes otorga al Poder Legislativo la facultad de modificar las leyes, cuando se estime necesario o pertinente, la solución es muy simple: adecuar la normativa obsoleta e inoperante, a las legítimas demandas presentes de la sociedad.

Para algunos analistas, la propuesta implica el riesgo de que sacar a soldados y marinos a las calles ocasione abusos y violaciones a los derechos humanos; abusos y violaciones, por lo demás, como los que ya se cometen ahora que el resguardo del orden y el supuesto combate a la delincuencia están -en estricto acatamiento de las leyes-… a cargo de las policías.

-III-

La ciudadanía votó por un cambio de Gobierno, sustancial, no meramente cosmético, porque los modelos probados hasta ahora ya demostraron su ineficacia. Parecería que para combatir tanto la pobreza y la falta de oportunidades que son caldo de cultivo del delito, como la impunidad que propicia que éste se vuelva sistemático, sería pertinente concederle el beneficio de la duda…