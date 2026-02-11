El arduo trabajo de Guadalajara hacia el Mundial 2026

Guadalajara acelera el paso rumbo a la Copa del Mundo 2026 y lo hace con una planeación integral que abarca movilidad, voluntariado, operación del estadio y experiencia turística. La sede tapatía trabaja bajo los estándares FIFA para garantizar una operación eficiente tanto en el Estadio Guadalajara como en la ciudad, explicó Monserrat Hidalgo, Host City Manager de la sede.

En materia de transporte, se limitará el acceso de vehículos privados en la última milla del estadio, priorizando sistemas como Park and Ride y Pick Up and Ride, además de nuevas rutas de transporte público. Paralelamente, se coordinan protocolos especiales para clientes FIFA y Selecciones Nacionales.

Por otro lado, el interés por participar como voluntario superó las expectativas: se recibieron más de 30 mil solicitudes para ocupar cuatro mil plazas, con alta participación de Latinoamérica. En tanto, el Estadio AKRÓN recibirá partidos clasificatorios en marzo como ensayo operativo antes del torneo.

Con más de 30 visitas operativas de FIFA en 2025 y mejoras en cancha, hospitalidad y seguridad, la sede asegura estar lista para recibir al mundo. Guadalajara no solo promete futbol: ofrece una experiencia mundialista que se vivirá en toda la ciudad.

ESPECIAL

VOLUNTARIADO

El sueño de miles

Guadalajara necesitará cuatro mil voluntarios para la Copa del Mundo 2026. La respuesta fue abrumadora: más de 30 mil solicitudes llegaron desde distintas partes del mundo.

“La semana pasada terminaron los tryouts”, explicó Hidalgo. Estas pruebas presenciales sirvieron para reafirmar la información del registro en línea y evaluar habilidades sociales y compromiso. Durante febrero, los aspirantes recibirán correos con la asignación de rol. “Tienen que estar muy atentos a su correo, chéquenlo todos los días”, advirtió.

La capacitación correrá a cargo de FIFA y de el comité organizador en la ciudad. Habrá formación específica según función asignada y otra enfocada en la ciudad. “Tiene que ver con el rol específico que te tocó y con las generalidades de la ciudad”.

El interés internacional fue notable. “Recibimos de todas partes del mundo. Latinoamérica es focal para Guadalajara”. También hubo fuerte presencia de Europa y Estados Unidos, además de estados vecinos como Michoacán y Colima.

La cifra de solicitudes confirma la dimensión del evento y el atractivo de la sede tapatía. Guadalajara, catalogada como ciudad mediana dentro del torneo, enfrentará una operación de talla mundial.

El voluntariado no solo representa apoyo logístico; es el rostro humano del torneo. Miles buscaron vivir la experiencia desde adentro, formar parte de la historia y convertirse en embajadores de la ciudad.

CLAVES

Puntos finos del voluntariado

Más de 30 mil aspirantes.

Selección final de 4 mil voluntarios.

Interés internacional: Se registraron aspirantes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Capacitación conjunta: FIFA + Host City.

PRUEBA DE FUEGO

Marzo, mes clave para el estadio

Marzo marcará un punto clave para Guadalajara: el Estadio AKRON (que para la justa se llamará Estadio Guadalajara) recibirá partidos clasificatorios que funcionarán como ensayo general rumbo al Mundial.

“Somos muy afortunados porque en marzo recibimos dos partidos del clasificatorio; eso nos ayuda como ciudad también para aprobar todos los protocolos”, afirmó Hidalgo. Será una oportunidad para probar operación, seguridad y logística en condiciones reales.

Durante 2025, la sede recibió más de 30 visitas operativas de FIFA. Las adecuaciones han sido profundas. En la cancha se implementó certificación FIFA Quality Pro, con sistema de drenaje probado tras una lluvia torrencial que dejó el campo listo en menos de 30 minutos. El césped combina 95% natural y 5% sintético mediante sistema stitching, garantizando uniformidad con las otras 15 sedes.

También se reforzaron áreas de hospitalidad, accesibilidad y seguridad, requisitos indispensables para un estadio mundialista.

El mensaje final es de apertura: “Estamos preparando una experiencia integral en toda la ciudad durante el tiempo del mundial”. Incluso sin boleto, la invitación es clara. Guadalajara quiere ser vivida antes y durante el torneo.

MOVILIDAD

Mundial al ritmo de la ciudad

La movilidad será uno de los ejes estratégicos de Guadalajara rumbo al Mundial 2026. Monserrat Hidalgo fue clara: en la última milla (perímetro de 1.6 kilómetros) del Estadio Guadalajara no podrán convivir miles de autos privados al mismo tiempo. “Si tú tienes boleto, tienes dos opciones. Uno, poder readquirir un estacionamiento, pero con un número muy limitado. Existen aproximadamente cuatro mil lugares solamente”, explicó.

El modelo priorizará soluciones colectivas. El sistema Park and Ride permitirá a los aficionados dejar su vehículo en puntos designados y trasladarse en camiones hacia la zona perimetral del estadio. “Tú vas a caminar solo un poco para llegar al estadio”, detalló. A ello se suma el Pick Up and Ride, con transporte gratuito desde puntos icónicos de la ciudad que serán anunciados próximamente.

También habrá espacios oficiales para transporte de plataforma y nuevas rutas públicas que operarán durante el torneo, del 11 de junio al 19 de julio.

Más allá del estadio, la estrategia contempla integrar a todo Jalisco. “Uno de los objetivos principales es justamente que no solo se queden en el área metropolitana”, subrayó. Se trabaja con hoteles y cadenas para ofrecer traslados hacia destinos como Puerto Vallarta, Costa Alegre y los 12 Pueblos Mágicos.

Sobre protocolos especiales, confirmó que se analizan medidas específicas para clientes FIFA, en coordinación con embajadas y consulados. “Los protocolos de movilidad están prácticamente listos para el público en general”.

ESPECIAL

Zapopan buscará proyectar partidos en puntos estratégicos

Zapopan no quiere que la fiesta del Mundial se limite al estadio. El municipio proyecta instalar distintos puntos pantallas para que los aficionados puedan seguir los partidos en espacios abiertos y accesibles.

El alcalde Juan José Frangie detalló que ya trabajan en las sedes donde se transmitirán los encuentros de manera oficial. “El public viewing en Zapopan será en Benito Juárez, en el Auditorio, otro enfrente en Plaza de Las Américas y otro en la Unidad Paseos del Sol”, explicó.

El edil reconoció que la organización implica cumplir con estrictos lineamientos de FIFA. “Es un trabajo bien pesado porque las reglamentaciones son muy estrictas; todo tienes que pedir autorización”, señaló.

Con esta estrategia, Zapopan busca descentralizar la experiencia mundialista y acercar los partidos a distintas zonas del municipio.

