Hace unos días e llevó a cabo FIRST LEGO League Masterpiece Guadalajara Regional 2024, una competencia nacional que por primera vez tuvo como sede The American School Foundation of Guadalajara.

Bajo la temática de la integración del arte y la tecnología participaron más de 60 equipos integrados por alumnos de seis hasta 16 años de edad, quienes presentaron sus proyectos en dos categorías, FLL Explore y FLL Challenge, demostrando su trabajo de robótica tras meses de preparación, con el objetivo de ganar uno de los 10 pases al campeonato nacional de México FIST LEGO League.

La competencia comenzó y la categoría FLL Explore presentó a papás y jueces maquetas construidas de LEGOS con elementos automatizados usando robots de LEGO, luego se realizó la ceremonia de premiación. A su vez, los equipos de la categoría FLL Challenge dieron a conocer sus proyectos de innovación a los jueces y por la tarde compitieron en el Juego del robot, en el que programaron sus robots de LEGO para resolver misiones de manera autónoma.

The American School Foundation of Guadalajara clasificó con tres equipos al FIRST LEGO League Masterpiece Campeonato Nacional 2024 (Capybara Furros Dragons, Drago Patata Gummies y Giga Flying Capybara).

Evento: FIRST LEGO League Masterpiece Guadalajara Regional 2024. Lugar: The American School Foundation of Guadalajara. Fecha: 3 de febrero de 2024. Participantes: 66 equipos.

RA