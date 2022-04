Tato Venegas: Saxofonista latente

De pequeño tuvo dos regalos que despertaron el interés en la música, un piano y una guitarra, eso le hizo tener un anhelo latente en su corazón de aprender música tanto de su padre, sus tíos y primos, quienes son excelentes trovadores. En las reuniones familiares contemplaba la manera en que hacían interacción con el instrumento y eso lo cautivó para siempre. Con mucha ilusión pidió tomar clases de música y fue ahí que, a la edad de 7 años, inició sus primeras clases oficiales en la Academia de música Beethoven.

Foto: @javierpadilla10

¿Por qué elegiste el saxofón?

“Fue algo muy curioso, yo diría que más bien el sax me eligió, las veces que tuve contacto con algún músico ejecutándolo me emocionaba mucho, y el flechazo decisivo fue una ocasión que presencié un street performance de un saxofonista de blues, la manera en que nos hacía vibrar con sus notas y su expresión me congeló, fue ahí donde el sax me conquistó”.

¿Qué tiene de especial a diferencia de los demás instrumentos?

“Es el mejor de todos… Cualquier instrumento tiene cualidades, regiones del mundo y tipos de música que los hacen especial, en este caso para el sax mencionó dos que son súper importantes:

1. La versatilidad que tiene para ensamblar en cualquier tipo de música, desde una banda de jazz o una big band hasta música regional mexicana.

2. La nobleza y apertura del instrumento que me ayuda a ejecutar las notas musicales que salen de mi corazón para finalmente poder transmitirlo a el público y generar momentos mágicos e inolvidables”.

¿Qué te enamora del saxofón?

“La puerta que abre con el público para poder bailar, reír, cantar y vivir. Poder sacarle una sonrisa a mi audiencia y generarles un momento único hace que cada día me enamore más de mi sax”.

¿Cuánto tiempo lo practicas y en dónde sueles tocar?

“La práctica hace al maestro, así que practico todos los días en sesiones de dos a tres horas. Tengo un estudio acondicionado en mi hogar donde me siento cómodo y disfruto este tiempo”.

¿Hay algún músico al que admires?

“Tengo varios, pero al saxofonista que más admiro es el francés Jimmy Sax”.

¿Cuáles son tus piezas favoritas?

“Entre una lista larga de canciones que me encanta interpretar me quedo con Titanium de David Guetta, no importa el escenario, la ciudad, el horario, siempre nos hace vibrar alto”.

Foto: @alejandro_gutierrez

¿Te presentarás próximamente en algún lugar?

“Sí, gracias a el cariño de nuestros clientes tenemos agenda llena en eventos privados específicamente weddings en toda la República como Querétaro, Veracruz, Jalisco y SLP, este sábado 9 de abril estaremos en CDMX”.

¿Cuál fue el repertorio que tocaste en el evento de Avaterra y cómo te sentiste?

“Compartimos hits del momento como Cold Heart de Elton John ft Dua Lipa e históricos como September de Earth, Wind & Fire, en general muy enérgico para hacer pasar una velada mágica”.

Nombre completo: Tato Venegas Saxofonista.

Edad: 30 años.

Profesión: Sax Player especializado en Weddings.

Redes sociales: INSTAGRAM & FACEBOOK: Tato_Venegas_Saxofonista

+ DE TATO

Mascota: No tengo pero me gustan los perros pastor alemán.

Frase: Actitud y tenacidad.

Ciudad: Guadalajara.

Pasión: Además del sax, salir a cenar.

Canción: Feeling Good - Michael Bublé.

