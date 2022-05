Emprendedora en el mundo de la belleza, maquillista, estilista profesional y experta en colorimetría, Adriana Palomar es la mente creativa detrás del que hoy en día se distingue como uno de los salones de belleza preferidos por las tapatías: “Adriana Palomar Beauty Bar & Social House”.

INSTAGRAM/@adriana.palomar

“No tener miedo, siempre exigirte más y ser constantes” es el lema de esta talentosa emprendedora, quien en entrevista con la revista ha compartido su exitosa trayectoria. Estudió en “The Oxford School of Beauty and Makeup” en Londres, colaboró con Charlie Le Mindu en “The Urban Retreat at Harrods” y ha sido estilista de celebridades de la talla de Lady Gaga. Ha colaborado en varios programas de televisión, revistas, pasarelas, y está por ampliarse para poder ofrecer más servicios ahora corporales, donde tendrá aparatología de la más alta calidad. Una mujer muy práctica que da lo mejor de ella en todo lo que puede.

