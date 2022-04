Romina Gómez -mejor conocida en redes como Romiracles- es una estilista de moda, asesora de imagen, influencer y experta en moda originaria de Guadalajara.

La tapatía cuenta con casi 40 mil seguidores en Instagram, plataforma donde comparte con sus seguidores información de interés como las tendencias del momento y lo último sobre alfombras rojas y moda internacional. Específicamente en la pasada entrega de los premios Oscar, Romina compartió en la sección de historias cuáles fueron sus looks favoritos dentro de la alfombra roja.

Romina Gómez -mejor conocida en redes como Romiracles- es una estilista de moda, asesora de imagen e influencer originaria de Guadalajara. INSTAGRAM @ROMIRACLES

Uno de los proyectos más trascendentes de Romiracles es sin duda "Be You Do You", un taller sobre moda. INSTAGRAM @ROMIRACLES

En cuanto a su carrera como asesora de imagen, Romina ha trabajado con famosos como Camila Fernández o Toño Rodríguez (portero de Chivas). Estas asesorías consisten en clases teóricas, una evaluación y/o limpieza de clóset, sesiones de personal shopper y por último el armado de varios looks.

Uno de los proyectos más trascendentes de Romiracles es sin duda Be You Do You:

“Un workshop para descubrirte y ser la mejor versión de ti misma. Creemos en la autenticidad y en ayudar a cada mujer a encontrar su “verdadero yo” a través de la moda y el estilo. ‘Be you, do you’ consta de cinco horas de taller, donde combinamos herramientas de asesoría de imagen, tips de estilo de Romiracles y las tendencias más actuales, todo permeado con un mensaje de autoestima e identidad”, explica Romina en su página web.

Romina Gómez -mejor conocida en redes como Romiracles- es una estilista de moda, asesora de imagen e influencer originaria de Guadalajara. INSTAGRAM @ROMIRACLES

¡Síguela en Instagram como @romiracles!

MR