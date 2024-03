Susana Cruz: Conexión con lo divino femenino

Susana Cruz es licenciada en Negocios internacionales, master Reiki, master certificada en barras de access, biomagnetista, maestra en meditación cuántica y homeópata, quien actualmente trabaja varias terapéuticas en energética y cuántica, así como a la facilitación de certificaciones internacionales en barras de access, reiki, biomagnetismo y conciencia espiritual, medicina cuántica y a la homeopatía.

Susana Cruz.CORTESÍA/SUSANA CRUZ

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Ser contribución a la humanidad, empezando por mi México que amo, trascender como una mujer que deja huella con espíritu y alma al compartir mi conocimiento de más de 10 años en terapias energéticas que sanan nuestro espacio y cuerpo, además de ser expansión continua y alentar o ser inspiración para las mujeres que busquen ser está contribución, que a través de la grandiosidad de conocimientos adquiridos darle vida a un proyecto grande donde encontremos en un futuro no muy lejano, armonía entre la salud física y emocional a partir de las terapias energéticas y la medicina cuántica”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Estoy muy consciente de que conectar principalmente con mi divinidad me ayudara a guiarme en un sentido intuitivo, donde despierto el gran poder femenino, entonces reconozco ahí la fuerza de nuestra divina feminidad, ya que es una energía vital propia que al hacer introspección es prácticamente natural, esa que me impulsa a la creatividad, el placer, la dicha y la rica experiencia de la vida. Conectar con mi divino femenino tiene que ver con reconectar con la propia fuerza natural mediante mis prácticas en prestar atención a mi intuición, a la conexión con mis emociones, ser empática con mi sensibilidad y sin juzgarme, darme permiso a sentir y abrazar cada emoción, darle paso al amor propio donde empiezo a amarme tal cual soy. También escribir en mi journal ha sido una buena manera de tomarme el tiempo para reflexionar y darle poder a mi energía femenina, me ayuda a mirar hacia dentro, mientras le doy luz a mi creatividad, abrazar mi sensualidad, conectarte con mujeres que comparten tus intereses y valores”.

¿Algo que quieras resaltar?

“Generalmente nos encontramos familiarizados con la idea de la intuición de una madre, ya que la intuición está fuertemente conectada con la energía femenina entonces te invito mujer divina y poderosa a hacer uso de esta intuición de manera que puedas conectarte con tu propia energía femenina, mirar dentro de tu ser, conectar con tu divinidad y reconocer tu estado. Me gustaría invitarte a tener un diálogo contigo misma y no buscar ahí afuera información, sino recibirla desde dentro ahí te espera tu grandiosidad ahí está la respuesta la que nos hace incorporar esa energía mágica femenina y poderosa en nuestras vidas, ¡escucha tu intuición!”.

Redes sociales

Instagram: @diosaquantum, @clinicacuantica

RA