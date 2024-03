Sofía Santamarina: Transformando pendientes en realidades con “La Pendientiza”

Sofía Santamarina es fundadora de “La Pendientiza”, un innovador servicio dedicado a resolver todo tipo de pendientes. Desde trámites tediosos hasta propuestas de matrimonio, su empresa ofrece una solución única para delegar responsabilidades y aligerar el estrés cotidiano. Con una visión clara de expansión y un enfoque en la creatividad y la eficiencia, Sofía está transformando la manera en que enfrentamos nuestras tareas pendientes.

Cuéntanos sobre tu proyecto:

“Soy fundadora de ‘La Pendientiza’, una empresa en la que nos dedicamos a realizar pendientes de todo tipo, con el objetivo de ayudar a todas las personas que no tienen el tiempo suficiente para realizar sus propios pendientes o tareas; éstos pueden ser desde hacer envíos, hacer filas para conciertos, trámites burocráticos, fiestas, confirmaciones de invitados, digitalización y orden de fotos de tu celular o computadora, armar legos, regalos personalizados, propuestas de matrimonio, manualidades, investigaciones sobre temas en específico… entre muchas cosas más. Todo lo que quieran hacer, y no puedan por falta de tiempo o ganas, nosotros lo hacemos. A excepción de cosas ilegales o pendientes que no compartan con la ética y filosofía de ‘La Pendientiza’. Como por ejemplo: tareas, seguir a personas, o cualquier cosa que afecte a alguien más”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Expandir ‘La Pendientiza’ a la mayor cantidad de personas y ciudades posibles”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Estar en constante autodescubrimiento y conectar con mujeres a las que admiro”.

¿Algo que quieras resaltar?

“Me fascina mi trabajo porque todos los días puedo conocer personas diferentes, es muy dinámico debido a que cada persona tiene distintos pendientes y éso nos ayuda muchísimo a conectar con nuestra creatividad, a aprender cosas nuevas y a aligerar los días y el estrés de nuestros clientes”.

Sofía Santamarina. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

En definitiva, Sofía Santamarina y “La Pendientiza” son ejemplos inspiradores de emprendimiento e innovación en el mundo empresarial, transformando la manera en que enfrentamos nuestras responsabilidades diarias.

MR