Las invitadas al Self & Home Beauty disfrutaron de una mañana increíble donde aprendieron acerca de flores con el taller de Michelle Pourroy llamado “Tendencias florales”, una experta que les dio todos los tips y se llevaron su propio ramo, pero eso no fue todo porque María José Hernández y Sofía Álvarez les hablaron sobre moda en la temporada Otoño 2024 y cerraron con el tema: “Cómo sacar el mejor provecho a tu silueta”, haciendo muy ameno este momento para después escuchar la propuesta de Valle Peregrino, un desarrollo en Tapalpa, por FESE Desarrollo Inmobiliario y The Mind Place Arquitectura.

En esta fresca reunión también tuvieron oportunidad de disfrutar una deliciosa barra que incluyó quiche, canapés, pan dulce, café y jugos servida por Botanee, mientras que Festafina se encargó del mobiliario y para el mejor audio estuvo Emi Eventos. Al último, las cerca de 70 invitadas salieron felices porque además se llevaron un portapasaportes de piel.

Evento: Self &Home Beauty Fecha: 3 de septiembre. Lugar: The Roof Sao Paulo. Invitadas: 70.

CP