Estos dos artistas multidisciplinarios, orgullosamente mexicanos, presentaron su exposición el 7 de noviembre en una galería de Los Ángeles, California en Jagar Haus, impulsado y organizado por la galería Tapatía Proyecto Arte. Dichas obras se basaron en textos, collage digital, pintura, escultura, grabados, juguetes, dibujo, instalación, diseños de moda y publicidad. Ambos colaboraron juntos por primera vez, para crear un paisaje onírico y lleno de melancolía. Aunque cada uno tiene su estilo, exploraron temas universales a través de su propio lenguaje.

Ricardo Luévanos nació en Los Ángeles, California pero se crió en México, quien utilizó textos interrogativos, dentro de una atmósfera emocional, mientras que en los collage presenta sus aves ya conocidas. Rodrigo Roji nació en México, después de estudiar arquitectura comenzó como tatuador, ampliándose ahora al dibujo, escultura y pintura; también fundó su propia marca de ropa Sad Boy y un estudio de juguetes artísticos.

Esta colección de obras completas lleva por nombre I Can't Enjoy My Present 'Cause What Am I Gonna Do When It's Gone?, que son el diario de un soñador, para recordarnos que es importante vivir el momento.