Un grupo de tapatíos fueron invitados a vivir la experiencia sensorial de la exposición itinerante The Art of Banksy: Without Limits, que se exhibe en la planta baja de Plaza Patria.

Los anfitriones, el equipo de Propom PR lidereado por Paulo Orendain y Cristi Rosell, recibieron cordialmente a los invitados, quienes emocionados realizaron el recorrido por esta exposición, en la que se celebra la creatividad y los mensajes del artista urbano y anónimo Banksy. La exhibición adaptada a las instalaciones del centro comercial, consta de distintas experiencias sensoriales y más de 100 obras del artista entre ellas, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales y proyecciones de videomapping creadas exclusivamente para este recorrido. Además, admiraron una reproducción de una estación del metro de Londres, una instalación mural realizada por Maidak y Antisa, una sección dedicada al activismo de Banksy relacionado con los inmigrantes, una sala que aborda las problemáticas políticas y un video documental que relata la vida y obra del artista urbano.

Sin duda, los asistentes disfrutaron de una grata convivencia, en la que deleitaron bebidas de Tequila 1800 Cristalino.

The Art of Banksy: Without Limits permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre y se puede visitar de lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas. Boletos $250 adultos y $150 niños a la venta en feverup.com o en www.artofbanksy.com/guadalajara.

Evento: Exposición “The Art of Banksy: Without Limits”. Lugar: Planta baja de Plaza Patria. Fecha: 4 de octubre de 2023. Invitados: 400.

Plaza Patria Hasta el 30 de noviembre. L-D 09:00 a 21:00 hrs. $250 Adultos. $150 Niños.

RA