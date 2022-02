Juan Pablo Barajas y Gaby Castillo le organizaron a sus hijos una fiesta que nunca se les va olvidar, platicando con la mamá nos cuenta que fue muy chistoso de donde salió la temática (Michael Jackson) y es que Pablo empezó a escuchar por casulidad su música y le pudo fascinar hasta las coreografías quería copiar y lógicamente la hermana menor adquirió el gusto del hermano.

El evento fue en el Kubo, donde también se encargaron de decorar increíble con un candy bar que no te hacía dudar de qué se trataba la fiesta. De comer para los invitados hubo aguas frescas, refrescos, espiropapas, churros, elotes y algodones de azúcar. Para el entretenimiento hubo juegos mecánicos, talleres de manualidades, disco y granja recreativa, pero sin duda lo más emotivo fue ver la felicidad de los festejados al llegar al lugar y saber que era su fiesta de verdad, no lo podían creer y no dejaron de sonreír durante toda la tarde.

Evento: Fiesta de Pablo y Juliana Barajas Castillo. Lugar: El Kubo. Invitados: 50.

CP