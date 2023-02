En una linda ceremonia civil a cargo del juez Juan José Frangie, Mónica Magaña y Sergio Salinas estuvieron acompañados por sus papás, Ismael Magaña y Raquel Mendoza, Sergio Salinas y Mayra Escutia, amigos y familiares.

Para celebrar organizaron un gran coctel de la mano del wedding planner Nelsol Pardo, que quedó enmarcado con el atardecer de Chapala y en el que los invitados disfrutaron de una mesa de quesos y carnes frías acompañada por cantaritos, gin de frutos rojos, mezcal con maracuyá y coronitas.

Mientras que la cena consistió en un menú de cuatro tiempos con ensalada de alcachofa, tapas, paella, arroz negro, un candy bar dulce y salado. Para acompañar se sirvió tequila, ron, whisky y vino tinto de la cava de la familia Salinas.

El momento emotivo comenzó con la entrada de los novios a la ceremonia con la canción This will be, para después vivir las emociones al máximo a la hora de los votos, pues en medio de risas, lágrimas de felicidad y amor, el juez les dedicó un bonito mensaje, luego se escucharon las palabras de la pareja.

Otro gran momento fue el show de fuegos artificiales en el brindis, para dar paso a la apertura de la pista, donde la pareja y sus invitados se pusieron a bailar con la música del Dj Robbie.

Evento: Boda civil de Mónica Magaña Mendoza y Sergio Salinas Escutia. Lugar: Villa Ferrara en Chapala, Jalisco. Fecha: 11 de febrero de 2023. Invitados: 130.

