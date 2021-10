Llegó el día en que Mishelle Orozco Peña y Marcos Dau Martínez se dieron el “sí” ante el altar, ya que la boda civil realizó el 12 de septiembre de 2020, así que llegaron felices hasta el altar del templo de San Josemaría Escriva para recibir el sacramento de manos del padre Tomás Rafael Guerrero.

La novia es hija de Marco Orozco Alvares Malo y Gloria Peña Durand; los papás del novio son, Marcos Dau Íñiguez y Alejandra Martínez García Rulfo, quienes les desearon lo mejor a sus hijos en este sueño cumplido.

Más tarde la fiesta fue en El Viñedo donde brindaron por la felicidad de esta pareja, también se sirvió una cena a cargo de la Cocina de Guille y la música no paró con Monosuono Producciones.

El momento mágico fue con el tema Rompecabezas, canción que eligieron para el vals y la novia bailó con su papá Qué bonito es querer, mientras que el novio estuvo en la pista con su mamá la compás de You´ll be in my heart, para después seguir bailando hasta la madrugada.

Ese día tan especial Mishelle Orozco lució una pieza de Velum Bridal.

Los novios se conocieron en 2018 en Puerto Vallarta, duraron tres años de novios, y fue este mismo lugar, en un velero, donde Marcos le pidió matrimonio.

¡Felicitaciones!

VN