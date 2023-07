Recientemente se llevó a cabo la ceremonia de graduación de High School de The American School Foundation of Guadalajara, A.C., en la que se realizó un emotivo acto académico.

Los anfitriones abrieron las puertas de la institución educativa a los invitados para después dar paso a la ceremonia, en la que se contó con la presencia de los miembros del Presidium integrado por Alondra Velasco, directora del Programa Mexicano; Moisés Hernández, presidente de Board of Trustees; Carlos D. Wolstein, presidente de Board of Directors; Eliza F. Al-Laham, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara; David C. McGrath, director general; Brian Zink, director de High School; Michael Kaufman subdirector de High School; Arun Ishikawa Pandey, salutatorian de la generación 2023. Además de familiares y padres de familia de los egresados.

Los asistentes escucharon atentos los emotivos discursos de los alumnos de Sergio Padilla y Arun Ishikawa, Valedictorian y Salutatorian de la generación 2023. Para después recibir su diploma de fin de estudios de High School.

La atmósfera de alegría y satisfacción se disfrutó en un ambiente que estuvo amenizado con las canciones Slipping through my fingers de ABBA y Don’t stop believing de Journey, interpretadas por Jorge Isaac Aguilar, Giselle Hawa, Valeria Martín y Fernando González.

Evento: Ceremonia de graduación de la generación 2023 de The American School Foundation of Guadalajara. Lugar: The American School Foundation of Guadalajara, A.C. Fecha: 9 de junio de 2023. Invitados: 700. RA