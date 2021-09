Hace unos días se llevó a cabo un original torneo de golf titulado 95 años y contando, ya que se realizó en honor al señor Sergio Humberto Salinas, quien cumplió 95 años y empezó a jugar golf sin gustarle así como por motivos de salud.

Hoy Sergio Salinas continúa ejerciendo el golf, ha jugado en más de 150 campos de golf, está en búsqueda de su tercer hole in one y es un ejemplo de entusiasmo y fortaleza.

Durante el torneo organizado por su hijo Luis Salinas, fue reconocido por las Cañadas Country Club, GADO, FMG, FMGS, Rancho Contento Golf y sus familiares, además de fomentar las buenas relaciones entre los competidores e incrementar su habilidad en la práctica del golf.

Después de la foto grupo, en punto de las 08:30 de la mañana se dio el escopetazo para iniciar la competencia, la cual se realizó bajo la modalidad A go-go por golpes, en equipos de dos jugadores y del cual resultaron ganadores Esteban y Julián Fuentes con el primer lugar; Eduardo Lascurain y Héctor de la Torre en segundo; y Rubén de la Torre y Juvenal Virgen en el tercer puesto.

Al término del juego, se efectuó una comida de premiación, en la que hubo rifas y sorpresas, pero sobre todo una sana y divertida convivencia que muchos ya extrañaban.

El torneo fue con cupo limitado y con todas las medidas sanitarias establecidas de prevención.

Sergio Salinas

En los años sesenta en Mexicali, Baja California, comenzó su historia en el golf, pues por recomendación de los médicos de distraerse con un pasatiempo y la invitación de un amigo, ingreso al mundo del golf sin gustarle, hasta puso pretexto para no continuar en éste. Pero después de cambiarse de residencia a Monterrey, y posteriormente, establecerse en la Perla Tapatía se le fue haciendo rutina practicar golf. Pronto, se dio cuenta que de verdad su salud mejoraba y se convenció de que era una buena opción, tras un fuerte accidente que lo dejo en cama por dos años, volvió al golf jugando en solo uno o dos hoyos, gracias a su carácter y ganas de salir adelante hoy sigue practicando golf en Las Cañadas y Rancho Contento, ha jugado en más de 150 campos de Estados Unidos, Centroamérica y México. Ha hecho dos hole in one y es un personaje querido y apreciado por muchos.