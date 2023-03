Recientemente se llevó a cabo la develación de la escultura “Mi Reflejo” de la artista plástica Pilar Rea en el camellón de Paseo Andares, la cual se suma al circuito de arte del centro comercial Andares.

Los invitados entre familiares y amigos acompañaron a Pilar Rea en esta develación, en la que se tuvo como invitada especial a Martha Leaño, quien ofreció unas palabras al igual que la artista.

“Mi Reflejo” es una obra de bronce con patina azul del tiempo, al respecto Pilar comenta que “el arte para mí es materializar lo intangible, crear una escultura me hace sentir que el tiempo se detiene, me saca de mi rutina y del estrés de la vida cotidiana. Me hace vivir el momento, es mi refugio, es mi reflejo”.

Pilar Rea es una artista emergente, originaria de Guadalajara, quien vive en Ciudad de México, donde constantemente está aprendiendo a crear esculturas con diferentes técnicas. Y busca expresar la conexión que tiene el ser humano con otros seres vivos de este planeta, ya que lo ha experimentado a través de su relación con los caballos y la vida marina, que ha conocido por medio del buceo. Asimismo, busca reforzar ese vínculo que urge replantear, de respeto absoluto hacia todo ser vivo.

También suele introducir en sus obras elementos que cuestionan el cómo debería ser y aceptar el resultado y la realidad tal cual son. De esta manera, logra en “Mi Reflejo” generar comentarios como “parece que tiene alma”.

Evento: Develación de la escultura “Mi Reflejo” de Pilar Rea. Lugar: Camellón Paseo Andares del centro comercial Andares. Fecha: 6 de febrero de 2023. Invitados: 30.

