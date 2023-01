Recientemente se llevó a cabo la Sexta carrera de la familia en el Colegio Alemán de

Guadalajara, Ruta Cañadas, organizada por el Comité de Deportes de la Asociación de

Padres de Familia de esta institución y apoyado en todo momento por Kool Baby, una

marca de productos para niños y bebés, que facilitan su cuidado, transporte y

entretenimiento.

Sexta carrera de la familia en el Colegio Alemán. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Dicha carrera se desarrolló en las instalaciones del colegio así como en Circuitos de Las

Cañadas, y la cual se realiza anualmente con el objetivo de promover el deporte y

convivencia familiar en un ambiente seguro y cordial, la cual está abierta a la comunidad de

Las Cañadas así como al público en general. Ésta ofrece a las familias y corredores la

oportunidad de inscribirse y disfrutar de una competencia al lado de amigos, vecinos y

familiares.

Sexta carrera de la familia en el Colegio Alemán. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

En esta ocasión, se llevaron a cabo carreras para todas las edades, los pequeños corrieron

200 y 400 metros; las Carreras de la Familia fueron de uno y dos y medio kilómetros, en

donde tenían que cruzar la meta el menor tomado de la mano de un adulto; hasta las

competencias retadoras de cinco y siete y medio kilómetros, en una ruta complicada de

subidas y bajadas, llena de hermosas vistas y mucha diversión.

Esta edición de carrera de la familia se efectuó después de tres años de interrupción debido

a la pandemia.

Después del registro de los corredores, comenzó su calentamiento y se fueron realizando las

salidas de los competidores. También hubo honores a la bandera por parte del 14/o.

Batallón de Infantería, la premiación a los tres primeros lugares de cada categoría, un show

de gimnasia y de parkour, rifa de regalos de los patrocinadores y la clausura.

Entre las personalidades invitadas estuvieron presentes Marc Budenz, director general y su

esposa Patricia Budenz; Francisco Rosales, presidente de la Sociedad de Colonos de San

Isidro; Mauricio Ramos, presidente de ex-alumnos; Marianne Stanziola y Valeria

Exheverria, presidentas de alumnos.

Los asistentes deleitaron productos de los patrocinadores como Just Food that loves you

back! y tacos, tortas y mini tortas de Doroteo, que acompañaron por agua Epura, Gatorade,

Hidra2Go, café y aguas frescas de Doroteo. El ambiente estuvo amenizado por la música de

Luis Faraudo Sosa.

Sexta carrera de la familia en el Colegio Alemán. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

La Sexta carrera de la familia del Colegio Alemán de Guadalajara contó con la seguridad

de la Dirección General de Inteligencia Vial, la Cruz Verde de Zapopan, la Policía

Municipal de Zapopan, Protección Civil y la presencia del Aval de la Asociación

Jalisciense de Clubes Atléticos. Así como el patrocinio de la marca líder en México en

productos para bebés Kool Baby.

Colegio Alemán de Guadalajara

Bosque de los Cedros 32, Las Cañadas.

Tel. 33 10 93 36 00.

Página Web: www.alemangdl.edu.mx, www.guevarasports.com

Facebook: ColegioAlemanGuadalajara, Guevara Sports

Instagram: @alemangdl, @guervarasports