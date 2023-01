Recientemente el artista plástico Yuri Zatarain celebró su cumpleaños, bajo el tema CONEXIÓN... “Cuando pides con el corazón el universo responde con todo el poder de su fuerza”, que también da nombre a su exposición.

Los invitados llegaron a la Galería Yuri Zatarain, que lució una decoración con globos en color plata, para compartir un día muy especial con el artista, donde fueron recibidos por la escultura El robot de los deseos.

Al ingresar al lugar les pusieron una pulsera con un dije de candado diseñado por Yoli Imaginarte. Dentro del lugar, se destinó un espacio para sillería, donde los asistentes disfrutaron de una meditación con el tema corazón, para después ser espectadores de la proyección de videos con la historia de vida y trayectoria de Yuri Zatarain.

Para luego realizar un recorrido por la exposición. Al terminar el recorrido, los invitados asistieron al roof top de la galería, donde el chef Juan Vergara con el equipo de la Galería Yuri Zatarain ofrecieron un buffet italiano de pasta con camarones, mesas de quesos, carnes frías y postres.

El momento emotivo y la gran sorpresa para Yuri Zatarain fue el pastel que le obsequió Almendra Morquecho, seguido de la aparición de Coco Zaragoza cantando a capela la canción favorita del artista, Love is in the air .

Evento: CUMPLEAÑOS 51 DE YURI ZATARAÍN Lugar: Galería Yuri Zatarain Invitados: 220

