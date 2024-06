El pasado 31 de mayo, el salón de eventos Verde Madera se llenó de risas, lágrimas y un sinfín de emociones durante la graduación de la primera generación del colegio Canadian School. En un ambiente mágico, 21 jóvenes de la generación 2024 celebraron la culminación de su etapa en high school, rodeados de más de 350 invitados.

El comité organizador, compuesto por Megan Tally, Karla Peña, Patricia Guitron, Fernanda González y Valeria Bazante, junto a sus talentosos hijos, orquestaron cada detalle del evento. La decoración, cuidadosamente seleccionada, transformó el salón en un lugar mágico lleno de colores y alegría.

Las melodías del DJ Sosky Sato resonaron en el ambiente, destacando la emotiva canción "We are Mirage" que unió a todos en un momento de reflexión y felicidad. Además, Iván Arredondo sorprendió a todos con un video conmovedor, añadiendo un toque especial a esta celebración única. Sin duda, La graduación de la primera generación de Canadian School no solo marcó el final de una etapa educativa, sino también el inicio de un futuro prometedor para estos jóvenes. ¡Felicidades a los graduados!

CP