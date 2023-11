Llegó el día que tanto esperaban Nicole Guerrero Martín del Campo y Fernando Saldaña López de Lara, quienes tuvieron una cita en el altar el sábado 4 de noviembre en hacienda La Escoba, después de conocerse y disfrutar un noviazgo de ocho años. La ceremonia fue oficiada en la capilla por el Pbro. Alberto Ruiz Pérez, quien los declaró marido y mujer, mientras el coro Benedictus enmarcaba esta celebración con sus notas musicales.

Los novios estuvieron acompañados por sus papás; de la novia, Nicolás Guerrero Robles y Araceli Martín del Campo Atilano, así como del novio, Sylvia López de Lara y Fernando Saldaña.

Cerca de 260 invitados disfrutaron de este enlace, que tuvo el buen gusto, detalles y organización de Merak Eventos; también se ofreció un delicioso menú y después se reunieron en la pista para bailar. El momento más emotivo de la noche fue el vals con el tema Say you won’t let go de James Arthur, contagiando a todos con su amor y felicidad. Ahora los recién casados disfrutan de su luna de miel en Japón.

Evento: Boda de Nicole Guerrero y Fernando Saldaña López de Lara. Fecha: Sábado 4 de noviembre. Lugar: Hacienda La Escoba.

BRIDE TO BE Vestido: Momento Barcelona. Joyas: Esmeraldas. Ramo: Ornamental florería. Anillo de compromiso: Lo recibió en un viaje a Chicago en junio de 2022. Highlights: Los novios se conocieron en la fiesta del papá de unos amigos en común. Vestido: Momento Barcelona. Joyas: Esmeraldas. Ramo: Ornamental florería. Anillo de compromiso: Lo recibió en un viaje a Chicago en junio de 2022. Highlights: Los novios se conocieron en la fiesta del papá de unos amigos en común.

