El 26 de agosto de 2022, se inauguró la pop up store de Auténtico Corajillo y Come Verde en La Perla, en la que hay venta productos de Old School Spirits como Auténtico Corajillo, Shekeado Corajillo, Wake N’Shake margaritas y obleas de Come Verde sabor corajillo, entre otros, además del servicio para prepararlo con toppings deliciosos.

Los anfitriones -Raúl, Ana Laura, Adriana y Jorge Olivo, Andrés y Mariana Barba, Emilio Berdegué y Álvaro Rul- recibieron a los invitados cordialmente, entre ellos los influencers Regina González, Paulette Jiménez, Bárbara Sandoval y Maya Vallejo, quienes escucharon atentos las palabras de bienvenida y fueron testigos del corte de listón.

Para celebrar se ofreció una degustación de productos Corajillo y Come Verde así como canapés, galletas y obleas sabor corajillo.

Tras dos años de esfuerzo y arduo trabajo, se implementa este punto de venta 100% de la marca, logrando tener cuatro durante 2022 que se encuentran en diferentes lugares de Guadalajara como La Perla, Punto Sur, Andares y Mercado Andares. Asimismo, lo que resta del año Auténtico Corajillo tiene muchas sorpresas.

Los creadores de Auténtico Corajillo son los hermanos Olivo, quienes iniciaron este proyecto poco antes de la pandemia, lo que los enfrentó a condiciones adversas, al mismo tiempo que les hizo aprovechar sus conocimientos en marketing para lograr que los clientes compartieran sus experiencias con bartenders y con ello recomendarán el producto.

Evento: Inauguración de pop up store de Auténtico Corajillo X Come Verde. Lugar: Centro comercial La Perla. Fecha: 26 de agosto de 2022. Invitados: 30.

Pop up store de Auténtico Corajillo X Come Verde

Av. Mariano Otero 3000, centro comercial La Perla.

Tel. 33 31 3246 52.

Página Web: autenticocorajillo.com, comeverde.mx.

Instagram: @autenticocorajillo, @comeverdemx.

