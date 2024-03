Rosa Celina Ruiz Velasco Franco: Un camino de crecimiento

Rosa Celina Ruiz Velasco Franco, es una mujer que ha trabajado y se ha esforzado por salir adelante y tener una vida de crecimiento. Actualmente es directora general de La CLE Asesoría Inmobiliaria, donde ha encontrado un sentido de vida al tener la oportunidad de acercarse a las personas apoyándolas en el cuidado de su patrimonio, ya que se dedica a la venta, renta, promoción y administración de bienes inmuebles como casas habitación, departamentos, locales comerciales o naves industriales. Por ello, se ha preparado para ofrecer calidad en su servicio y tratar de ser la mejor en su ramo para asesorar y cuidar del patrimonio de sus clientes sin contratiempos.

Durante 20 años trabajo al lado de su esposo, quien era notario público, después de quedar viuda fue que estudió la preparatoria e ingreso al mundo inmobiliario, por lo que estudiaba, trabajaba y cuidaba de sus hijos, quienes han sido su motor, y la han motivado a trascender y a tener ese espíritu de lucha.

Rosa Celina Ruiz Velasco Franco. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

En su larga experiencia ha ocupado destacados puestos como ser presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Guadalajara 2016-2017, lo que le exigió crecer profesionalmente y prepararse en distintos ámbitos para dirigir una asociación tan importante como los es la AMPI. Además fue consejera de la AMPI 2017-2018 a nivel nacional, estando al cargo de la vicepresidencia de asuntos jurídicos, entre otros.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Los sueños van cambiando, primero mi sueño era tener mi propia empresa, lo logré gracias también a mi hija, fuimos socias en un inicio para emprender la inmobiliaria y ahora cada una tiene su empresa. Ser profesionista primero estudie administración de empresas y el ser abogada era también un sueño y ya lo logré, tengo una empresa que no es muy grande pero sí muy consolidada con un personal excepcional, creo que la abundancia viene con el agradecimiento, soy una mujer muy agradecida con Dios y con lo que me da día a día. He tenido la oportunidad de apoyar a mujeres que no encuentran una independencia económica y creo que esa parte humana es la que más me mueve. Mi mayor sueño es poder apoyar a otras mujeres a ser independientes, a ser poderosas, a ser ellas mismas”.

¿Qué es lo que la hace conectar con tu esencia femenina?

“Creo que el hecho de ser mujer, de haber nacido en este cuerpo, poder ser madre, esposa, hija, hermana, pareja, es algo fantástico, eso te conecta con tu sentimiento, con tu corazón, con el amor. Yo creo que la principal esencia de la mujer es el amor, que te mueve la ternura, el abrazo, el acercamiento a las personas”.

¿Algo que quieras resaltar de manera profesional o personal?

“Creo que sí podemos como mujeres salir adelante, estamos en un mundo donde el hombre lleva una gran ventaja y no es la misma oportunidad, porque yo conozco muchas mujeres que teniendo todo el talento no reciben la retribución que recibe un hombre, entonces creo que en esa parte hay mucho por hacer y entre las mujeres tenemos que apoyarnos, empoderarnos, dar esas oportunidades entre nosotras mismas”.

