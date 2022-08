Todo ese auge de asar más y mejor lo vio Alexis como una oportunidad para hacer de un pasatiempo, un negocio completo. ¡Conócelo!

¿Cómo podrías describir una experiencia con The Social Grill?

“Cada experiencia es única, tomando como base los ingredientes de alguna zona o ciudad específica, provocamos que los participantes tengan una conexión íntima entre ellos mismos y su parillapero siempre asegurando centrarlo en el grilling sofisticado… Es como un estilo de vida, una cultura de matices infinitos.

Cortesía/Carlos Moncada

Retamos el status quo, porque sabemos que con dedicación todo se puede asar… Tu imaginación culinaria es el único límite y en The Social Grill te enseñamos a expandirla.

Reconocemos que un buen platillo es el lenguaje perfecto para expresar amor hacia los demás y nosotros mismos”.

¿Cuál es el concepto y los servicios que dan?

“¡Asamos todo! Nos gusta trabajar con brasa y fuego, explotar al máximo el asador, descubrir nuevos platillos e innovar en la parrilla. Actualmente contamos con dos servicios: catering de alta parrilla y cursos de parrilla para el público en general”.

Cortesía/Carlos Moncada

¿Cómo comenzó este proyecto?

“The Social Grill es mi proyecto de vida, inició en Monterrey, casi sin saberlo me fui adentrando en la cocina mientras estudiaba en la universidad, me convertí prácticamente en el parrillero oficial de mi nuevo grupo de amigos.

Cortesía/Carlos Moncada

Durante todo mi tiempo en Monterrey, hicimos innumerables “carnitas asadas”, una vez egresado y buscando una fuente extra de ingresos, una buena amiga, a la que ahora agradecido llamo mi pareja, me dijo que era el mejor momento de emprender y lo hice; renuncié mi trabajo de oficina y emprendí con un negocio de sales parrilleras (Santa Sal) y posteriormente el servicio de catering de parrilla,después de unos años, surgió la idea de migrar a Guadalajara para explotar al máximo el proyecto.

Una vez en Guadalajara y gracias a la pandemia, mi pareja y yo nos sentamos a replantear lo que debíamos de hacer y ahí surgió la idea The Social Grill. Con su apoyo y confianza pudimos darle forma al proyecto, logramos crear menús, pagina, diseño, formato y todo lo que ahora es The Social Grill”.

Cortesía/Carlos Moncada

¿Cuál es tu profesión?

“Soy Ingeniero en desarrollo sustentable de profesión egresado del Tec de Monterrey, pero mi corazón siempre ha estado en las parrillas”.

¿Qué es lo que más te inspira para cocinar?

“Ver la sonrisa y gusto que provoca ese primer bocado en un cliente, amigo o familia; saber que disfrutan comer algo que se les preparó con cariño y dedicación”.

¿Por qué viste esta oportunidad en alta parrilla y grilling personalizado?

“En todo México la cultura del buen asado ha venido de menos a más, con mejores técnicas, recetas, mejores cortes y calidad en la carne. Todo ese auge de asar más y mejor lo vi como una oportunidad para hacer de un pasatiempo, un negocio completo”.

¿Qué respuesta has tenido de clientes y personas que han recibido este servicio o bien, que haya tomado los cursos?

“Hasta el momento, la mejor de las respuestas, felices ante la calidad, atención y todo lo que conlleva nuestro servicio. Desde que inició The Social Grill hemos ganado muchos clientes, pero sobre todo hemos ganado nuevos y buenos amigos”.

Cortesía/Carlos Moncada

¿Cuéntanos de qué trata el curso, cuándo dura, qué temas son los que se ven?

“En todos nuestros cursos vemos desde cómo prender el carbón hasta como presentar el platillo. Les enseñamos todos los aspectos del o los cortes que se preparan en el curso, nos introducimos a las temperaturas del asador, tiempos de cocción y formas.

Platicamos sobre la variedad de asadores, técnica de cortes y calidad de los alimentos. Nos gusta abarcar un poco de todo en cada curso, para poder tener más contenido que compartir cuando tomen un segundo o tercer curso”.

¿Cuáles son los servicios que ofreces?

“Contamos con catering de alta parrilla: Un servicio de alimentos exclusivo en parrilla, trabajamos sirviendo al centro y presentando en maderas de parota, platones de hierro, peltre entre otros. Más que la estética visual de nuestros platillos, nos gusta que nuestra presentación llame al apetito de nuestros clientes.

Experiencias. Contamos con 7 diferentes experiencias en nuestros cursos: Regia, Sonorense, Argentina, De la Costa, Tres Naciones, Americana, Prime. Les llamamos experiencias ya que fueron diseñadas en complemento, desde una simple entrada hasta el postre”.

Cortesía/Carlos Moncada

¿Sientes que tu público es más hacia hombres o también hay mujeres que se han interesado en el arte de la alta parrilla?

“La parrilla no distingue géneros, cada vez han sido más mujeres las que nos contactan, ya sea para ellas o para regalarle un curso a su pareja, amigo, familiar; mi trabajo es crear una experiencia increíble para que vuelvan a tomar un curso con nosotros”.

¿Cuál es la diferencia entre la parrilla y la alta parrilla?

“En alta parrilla manejamos platillos más elaborados, diferentes tipos de cocciones y técnicas, prácticamente es un como un restaurante gourmet, pero en el asador y la parrilla es la famosa “carnita asada” donde se avientan unos cortes, quesadillas, algunas verduritas para pasar el rato, convivir y comer a gusto”.

¿Qué se puede poner en una parrilla además de carne?

“Todo, como dice nuestro lema: “Nosotros asamos todo; verduras, carnes, ensaladas asadas, mariscos”. Creo que no hay límites para cocinar en la parrilla y ahí es donde entramos nosotros, los sacamos de esa zona de confort y explotamos el asador al máximo”.

Cortesía/Carlos Moncada

¿Por qué crees que es importante tener conocimientos en el asador? ¿Qué beneficios te puede dar al cocinar?

“Creo que es un ritual prácticamente mundial, a cualquier país que visites o persona que conozcas tiene su costumbre de asado y todo eso nos une. Creo que todos hemos estado en asado, “una carnita” como decimos en el norte y no hay convivencia más alegre y rica que compartir el asador con buenos amigos”.

¿Tienen algún proyecto en puerta?

“Tenemos en puerta la reapertura de nuestro restaurante de chilaquiles “Cachito Mio”, también la expansión de los curso de The Social Grill a León, Gto y CDMX y un futuro cercano esperamos abrir nuestro lugar físico para cursos y eventos de asado”.

Cortesía/Carlos Moncada

Los 5 básicos para tu parrillada:

Buena carne Buena bebida Excelentes amigos Una buena salsita Tortillas de harina

Nombre completo: Felizardo Alexis Amparano Miranda.

Edad: 29 años.

Profesión: Ingeniero en Desarrollo Sustentable y Chef Parrillero.

Redes sociales: @Thesocialgrillmx@Santasalmx

+ del chef

Descríbete en tres palabras: Alegre, decidido y optimista.

Platillo: Un buen taquito de asada sonorense.

Drink: Una cerveza bien helada.

Libro: The lord of the rings.

Gusto culposo: En realidad no tengo, soy feliz con todo lo que hago.

Hobbie: Bicicleta de montaña.

App: Instagram.

Pasión: La cocina.

Frase: “Siempre se puede más”.

Viaje: Budapest.



AD