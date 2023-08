Este tapatío descubrió su pasión por actuar a los 15 años y salir de su zona de confort es parte de lo que está viviendo, ya que en el género de la comedia realizará un papel en la película que está por estrenarse Amor y matemáticas, de ese y más retos nos habla en esta entrevista para Gente Bien.

Roberto Quijano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Crees que eres el hombre que soñaste cuando eras niño?

“Creo que soy la versión más cercana a lo que soñé. Así que ahí voy”.

¿Qué te llevó a la actuación?

“Un curso de teatro que tomé por curiosidad a mis 15 años y que gracias a este me dieron mi primera audición, así grabé mi primer comercial y ahí fue donde dije: ¡Aquí es!”.

Roberto Quijano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué consideras que es lo más difícil de esta profesión?

“El ser rechazado tantas veces y poder tener la capacidad de seguir adelante. Es de las profesiones creo yo que más veces le dicen a alguien que NO”.

¿Hay algún papel que te haya retado más de lo que imaginabas?

“El papel de Billy en la película (pronto a estrenar) Amor y matemáticas que sale completamente de mi área de confort: que es la comedia”.

Roberto Quijano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué te inspira?

“Mi mayor inspiración en la vida puedo decir que primordialmente es mi familia. Profesionalmente podría decir que es el poder entretener a la gente, desconectarles por un par de horas, del estrés, del trabajo, de los problemas y así hacerlos paras un momento agradable ya sea en cines o en series”.

Proyectos actuales o por estrenar:

“En agosto 2023 estreno Mala Fortuna por Prime Video. A principios del año 2024 la película Amor y matemáticas, que estará solo en cines.

Roberto Quijano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué satisfacciones te ha dado tu trabajo?

“Tener un trabajo donde me divierto mucho, donde conozco gente nueva en cada proyecto y además me pagan. Cada día que llego al set, para mí es como ir al primer día de clases, es la misma emoción, mismo encanto, la misma inquietud y felicidad de que voy a un lugar donde me la voy a pasar muy bien”.

Si no hubieras sido actor, ¿qué hubieras elegido?

“Piloto aviador”.

Roberto Quijano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Hay algún actor o actriz con el que te gustaría trabajar?

“Hay muchos pero por darte algunos nombres podría ser, Joaquin Phoenix, Florence Pugh y Marion Cotillard”.

¿Combinas la actuación con alguna otra actividad?

“También escribo, me gusta mucho crear mundos distintos a mi realidad”.

Roberto Quijano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Para ti, ¿cuál es la clave del éxito?

“Creo sería tener un balance de trabajar en lo que te gusta pero al mismo tiempo vivir tu vida, divertirse, estar con tu gente cercana y tener tiempo de calidad para ti mismo”.

Roberto Quijano. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Nombre completo: Roberto Quijano. Profesión: Actor / Escritor. Originario de: Zapopan, Jal. Redes sociales: @RooQuijano

+ de Roberto

Drink: Dirty Martini.

Mascota: Perro.

Mentira más grande: Decir que tenía 21 años de edad audicionando para un comercial y me lo quedé. Tenía 17.

Libro: Sold/Vendida (Zana Muhsen).

Recuerdo: La sonrisa de mi abuelita.

Lo que más odias: Todos los sonidos al comer. (glu glu glu/crunch crunch)

Frase: 'Del pueblo y para el pueblo'.

El mejor amigo: La música.

Viaje: La vuelta al mundo que hice con mis papás.

Color: Negro.

App: Plex.

Pecado de tu vida: Levantarme a las 10-11 AM si no trabajo.

Fantasía: Detener el tiempo.

Ciudad: New York.

Mejor regalo: Mi piano.

Fobia: Claustrofobia.

Platillo: Tostilocos preparados.

Defecto: Soy muy impaciente.

Película: Interestelar.

Hobbie: Manejar solo y cantar a todo pulmón.

Pasión: Entretener y hacer reír a los demás.

Canción en la regadera: Popurri de Juan Gabriel, para decir que me puedo bañar en una sola canción.

Admiración: A mi mamá.

Perfume: Le Labo 29.

RA