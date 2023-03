Este nuevo espacio lleva por nombre Independencia Centro y está ubicado en el corazón de la ciudad.

Cuéntanos sobre la apertura de la Galería, ¿cómo se llama y dónde estará?

El espacio se llama INDEPENDENCIA CENTRO está ubicado en calle independencia #795 col. Centro

Pau Barragán/Cortesía

¿Cuál es el concepto?

“Más que una galería de arte es un espacio para colaborar con diferentes proyectos creativos, otras galerías, experiencias y cualquier evento cultural que tenga que ver con arte, arquitectura, moda, gastronomía o temas interesantes para la comunidad”.

Pau Barragán/Cortesía

¿Hay algún proyecto en puerta?

“Sí, planeo inaugurar con una expo de fotografía de un artista emergente tapatío. Creo que Guadalajara está en un gran momento en el tema del arte y para mí es importante apoyar a los nuevos artistas, crear experiencias divertidas que puedan unir varias disciplinas, algo más experimental”.

¿Ya tienes planeadas exposiciones o colaboraciones de artistas?

“Sí, pero es sorpresa”.

¿Estás pintando actualmente?

“No, mi formación es como arquitecta y después estudie un año de artes visuales, pero sólo hice proyectos de fotografía y cosas más de diseño. En un futuro me gustaría experimentar con la escritura y el performance”.

Pau Barragán/Cortesía

¿Qué te inspira para seguir creando?

“La lectura me inspira bastante, me encanta experimentar a las personas y creo que la inspiración la encuentro en la belleza, en lo sutil, incluso en las situaciones difíciles, creo que el arte es una manera de entender la vida desde una perspectiva más profunda, te da respuestas, te inspira, creo que es uno de los grandes motores de la humanidad, crear le da sentido a la vida”.

¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado?

“Mis propias dudas, el miedo a fallar pero siempre hay algo que me empuja a no rendirme, a soltar el control y explorar lo desconocido”.

Pau Barragán/Cortesía

¿Sigues con tu carrera de modelo?

“No realmente, dejé de modelar profesionalmente hace casi 10 años y ahora sólo lo hago para marcas de amigos o por diversión. Modelar es algo que me divertía pero también era muy desgastante y en su momento me generó muchísima inseguridad y baja autoestima. En el lado positivo conocí a mucha gente que aún conservo de amigxs y me dio un amor particular por la moda”.

Pau Barragán/Cortesía

¿Cómo combinas o lograste combinar ambas?

“Tengo mucha suerte y siempre se me acomodaron los tiempos de la universidad y de trabajo como modelo, también conté con el apoyo de mi familia para tener la libertad de explorar todas las cosas que me gustaban y ahora lo valoro más porque puedo ver como todos mis intereses se han unido en el arte”.

Pau Barragán/Cortesía

Nombre completo: Paulina Morales Barragán.

Edad: 35 años.

Carrera: Lic. Arquitectura (Iteso) 1 año de artes visuales (Esarq).

Redes sociales: ig @paubarrragan tw @paubarrragan TikTok @paubarrragan

Dirección de la galería: Calle Independencia #795 Col. Centro.

Pau Barragán/Cortesía

+ de Pau Barragán:

Descríbete en 3 palabras: Libre, divertida, diferente.

El arte es: Una mejor manera de ver/ experimentar la vida.

Admiro a: Mi padre.

El libro en tu buró: Love poems - Pablo Neruda

Café o té: Café.

Blanco o negro: Negro.

Bebida: Vino natural.

Platillo: Sushi vegetariano.

Serie: White lotus.

Pasiones: Arte, arquitectura, moda, Dharma, flamenco.

