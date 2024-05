El mejor ejemplo para Mónica, candidata a diputada local por el distrito 10 en Zapopan, ha sido ver a sus papás trabajar de sol a sol. Disciplinados e incansables, luchando por conseguir lo que se propusieron como familia, la cual está integrada por Ismael Magaña y Raquel Mendoza con cuatro hijos, así que Mónica, como la mayor, le tocó y se tomó muy en serio el papel de ser un buen ejemplo, ya que es entregada a ellos, a los estudios y ahora su compromiso con Movimiento Ciudadano, que inició hace más de una década.

Mónica Magaña y Raquel Mendoza. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué es lo que más te inspira de tu mamá?

Mónica: “Yo me acuerdo de mi mamá toda la vida trabajando muchísimo y siempre que me preguntan cómo hago para tener tanta energía les digo que no conocí otra forma de vida”.

Raquel: “Soy contador público, en las mañanas coordinadora de contabilidad en el IMSS en la clínica 89 y en las tardes en la inmobiliaria, los dos trabajos se dieron muy bien y eran necesarios”.

M: “Para mí ella era incansable, incluso se iba a hacer ejercicio, regresaba, dejaba comidas, se iba al otro trabajo, yo recuerdo de noche, cuando llegaba de la universidad, veía a mi mamá cocinando, fue toda mi vida verla trabajar de sol a sol. Hubo momentos críticos, incluso económicamente, y aunque eres chiquito alcanzas a percibirlo, siempre luchando y ponerse en la sintonía con el sueño de que nos fuera bien. Me dio gusto ver realizado su sueño junto con mi papá que comprara su primer terreno, luego una casa, después de 17 años verla así”.

Mónica Magaña y Raquel Mendoza. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué le inspira de Mónica?

R: “Mónica desde chiquita, nos apoyó muchísimo, nos hizo fuertes, porque tuvo una conciencia en su persona y con sus hermanos, y no es fácil ser mamá de una niña líder porque desde el kínder lo fue. También con la sencillez de adaptarse a sus hermanos menores y a las circunstancias. Mónica fue excelente y destacó siempre, la admiro y siento mucho respeto”.

Raquel Mendoza. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué cualidades crees que tienes, similares a ella?

M: “La perseverancia, creer en los sueños, desde chiquita yo decía voy a ser presidenta de México, siempre soñé con ser política, nunca lo dudé, porque mi familia me enseñó eso, también la disciplina, mi mamá es muy disciplinada en todo. Aprendí a no rajarme y cumplir mis sueños, no tengo otro modo de vida que luchar por mis aspiraciones, hago equipo también con mi esposo y queremos cumplir nuestros sueños, no sólo profesionales sino en lo familiar”.

Mónica Magaña. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Qué te llevó hacia la política?

M: “De ser extrovertida, me volví excesivamente introvertida y mi maestra de sexto de primaria me tomó como proyecto social y me dijo Mónica tú puedes ser presidenta, fue un ángel en mi vida, para recuperar mi autoestima y mi fuerza. En la secundaria igual una maestra me enseñó a hablar con público, ensayando en el espejo, para mí fue tan fuerte este cambio; luego entré a concursos de oratoria y proyectos sociales, para mí ser presidenta era ayudar, fui misionera en secundaria y prepa, incluso seguí haciéndolo en la universidad”.

Cuéntanos de tu trayectoria:

“Estoy en la política porque un maestro me recomendó, saqué 10 en un examen y contrataba a sus mejores alumnos, entonces me contactó a Movimiento Ciudadano y entré como becaria en 2013 -tenía 18 años- era lo que yo quería, estuve en campaña, fui directora de juventudes, que es un programa de pandillas, luego competí para ser regidora, después para diputada y contra todo pronóstico, ganamos”.

Mónica Magaña y Raquel Mendoza. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

El bienestar que has vivido en tu familia, ¿cómo lo transmitirías a Zapopan?

M: “Para mí es mi forma de vida, por eso es un proyecto tan genuino, la razón siempre es ayudar y los valores con los que hago política son con los que vivo, no de un personaje construido sino un ser humano. Este trienio fue clave porque llevaba 10 años ayudando, pero este que me toca ser autora de la ley de cáncer infantil, de diabetes tipo 1, que gracias a esas leyes les estás salvado la vida. Ver el poder que tienes para impactar en la vida de alguien, para salvar la vida a la gente, siempre he trabajado con infancias, Zapopan es la ciudad de las niñas y los niños, para mí fue un sí se puede, yo gracias a Dios me siento la misma persona que hace 12 años entró de becaria”.

¿Cuáles son tus propuestas como candidata a Diputada Local del Distrito 10 en Zapopan por MC?

M: “Los compromisos son con mi gente de Zapopan, donde nací y he trabajado, que son continuar la agenda de salud, de estas dos leyes -cáncer infantil y diabetes- estoy satisfecha pero hace falta más y queremos continuar la agenda de salud, garantizar la salud a más gente. Yo tengo una enfermedad crónica de diabetes, pero que no debe ser privilegio. LA SALUD COMO UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO, es mi insignia y lo que trabajo. También impulsando temas de transporte y movilidad, así como el del agua, es vital, tenemos que hacerlo ya, y a eso van mis esfuerzos”.

Mónica Magaña y Raquel Mendoza. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Frase: “Mi mamá nos enseñó a cumplir nuestros sueños”. Nombre completo: Mónica Magaña Mendoza. Edad: 29 años. Estudios: Licenciatura en Derecho en el ITESO y maestría en Gobernanza y Comunicación Política en George Washington University, de la cual se gradúa el 18 de mayo. Instagram: @monica.maganam

Mónica Magaña y Raquel Mendoza. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

+ de Mónica

Descríbete en 3 palabras: Soñadora, perseverante e incansable.

La política es: El espacio más poderoso para ayudar.

Libro en tu buró: Las mujeres que luchan se encuentran de Catalina Ruiz Navarro.

Café o té: Café cappuccino, es como mi chocomilk.

Hobbie: El ejercicio.

App: Instagram.

Serie: Vikingos, hace poquito vi una película espectacular que está en el cine Lazos de vida.

Frase: “Creer es poder”, todo el tiempo lo digo.

No salgo sin: Insulina y un snack. (Desde hace tres años tengo diabetes tipo 1)

Lugar favorito de mi ciudad: El Andador 20 de noviembre, se me hace lo más bonito, lindo y armonioso, cada vez más tranquilo y peatonal.

CP