Siempre creativa, cuando lo sueña, lo hará realidad porque es tenaz y aunque es muy sensible, también sabe poner los pies en la tierra. Así lo demuestra con Yuki Murmullo del Océano, su nuevo libro.

Yuki Murmullo del Océano. Cortesía/Karina Hernández

¿Cómo equilibras ser mamá, empresaria y escritora a la vez?

“En este momento de post parto es una gran pregunta porque justo creo que lo estoy resolviendo, replanteando todas las versiones que viven en mí. Pero soy muy curiosa, me gusta ser multifacética, para mí es divertido cambiar de personaje.

Y al ser mamá por segunda vez tuve que aprender y desaprender muchas cosas como pedir ayuda sin sentirme débil, saber que en equipo todo se hace mejor y fluye más fácil.

Me divierte poder ser y hacer lo que mi corazón me dice, pero de pronto las culpas llegan porque en la maternidad hoy la sociedad nos exige demasiado. Así que es importante revisar las voces que nos llenan del ruido exterior, para así estar vacías y tener la energía necesaria y así compartirla en cualquier tipo de proyecto, idea o sueño”.

Maribel de la Vega. Cortesía/Karina Hernández

Compártenos, ¿cómo es un día cotidiano para ti, entre todas tus actividades?

“Me he conocido y soy de ciclos, tengo rachas donde soy muy disciplinada y hago ejercicio, medito, trabajo, llevo el orden de mi casa y de mis ideas pero también ya identifico que necesito caer un poco en el caos para regresar al orden.

Dependo muchísimo mi operación del día con el tipo de sueño que haya tenido, si he pasado una mala noche sin descansar mi día se vuelve tedioso y por más que haga ejercicios de respiración o movimiento no fluyo igual.

Así que escucho a mi cuerpo y voy midiéndome”.

Maribel de la Vega. Cortesía/Karina Hernández

¿Qué te inspira?

“Las cosas bonitas, las metas que parecen locas o difíciles de alcanzar, aquello que me reta. Crear algo que no exista o que no esté a mi alcance y lograrlo para después compartirlo. Disfruto mucho el arte, la música, una buena plática, un buen baile, sentir la música, los paisajes, poder contemplar la naturaleza, un buen libro y conocer a un personaje puede despertarme mucha energía. Viajar es algo que amo”.

¿Cuáles son los proyectos que tienes en el 2023?

“Salir del closet y mostrarme en esta nueva faceta de escritora, libros para el alma. Mis temáticas ahora van de la mano con esta etapa en la que me encuentro desde la maternidad comunico ideas, experiencias e historias”.

Maribel de la Vega. Cortesía/Karina Hernández

¿Cuéntanos cómo nació Yuki y cuál fue el proceso creativo?

“Yuki es una historia mágica porque surge hace casi siete años, mientras bañaba a mi hija Damiana la mayor. Y su momento para publicarse recién fue ahora en el mes de febrero.

Esta historia es un cuento de una niña que conoce a una sirena y además de tener vidas muy diferentes logran una conexión y una amistad profunda y verdadera, crecen y comparten sin importar sus contextos, creencias o condiciones físicas. Es un cuento dirigido al niño interior, no hay edades mínimas o máximas para leer esta historia”.

Yuki Murmullo del Océano. Cortesía/Karina Hernández

¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste?

“Trabajar mi paciencia. Este proyecto me ha recordado que los tiempos son perfectos y que si estás corriendo para lograr algo, no va por ahí, se siente forzado y no hay forma de que se vaya a concretar. Después de escribirlo me tomó un año para lograr publicar y entendí que todo es perfecto, aprendía a confiar y en que las ideas tienen energía propia”.

Maribel de la Vega. Cortesía/Karina Hernández

¿Qué expectativas tienes con Yuki, dónde quieres verlo?

“Quiero confiar en que la energía y la intención del libro estará donde tenga que estar con quien deba de estar”.

¿Qué sentiste al tenerlo en tus manos?

“¡Uff! Amo poder sentir aquello en lo que crees, lo puedes crear, esa magia no tiene precio”.

¿Dónde podemos encontrarlo?

“En mi página yosoyantonieta.com pueden comprarlo o en mi webpage”.

Maribel de la Vega. Cortesía/Karina Hernández

¿Tienes planeado presentarlo en algunos lugares o cuál planes que será el curso que tome este libro?

“Si quiero hacer presentaciones y talleres con el libro pero estoy definiendo las fechas y los lugares pero seguro en Guadalajara, ciudad de México y que el universo me muestre dónde más es posible llevar a Yuki y la magia de las sirenas”.

Hubo uno anterior, platícanos sobre él:

“Previamente escribí un libro titulado Crónicas con Antonieta donde comparto frases e historias de esa etapas de mi vida muy diferente a esta. Ahí plasmo la evolución y mi auto descubrimiento como joven adulta.

Una etapa de independencia, llena de aventuras, amor y diversión. Comparto historias de amor desde esta perspectiva de veinteañera”.

Maribel de la Vega. Cortesía/Karina Hernández

+ de Maribel

Redes sociales: @yosoyantonieta

Libro: Big magic, Elizabeth Gilbert.

Color: Lila o dorado.

Platillo: Mariscos siempre.

Mascota: Unicornio.

Recuerdo: Un atardecer.

Frase: Si lo crees, lo creas.

Viaje: Italia.

App: Plenilunio.

Ciudad: París.

Admiración: Amo y admiro a las mujeres del movimiento surrealista.

Hobbie: Cerámica y cantar.

Pasión: Estar en continua creación.

Fruta: Mandarina, citric lover.

