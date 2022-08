Alana Jarero es la directora creativa de Mareea, una marca que asegura que sus clientas adquieran un producto único, para que cada mujer se sienta hermosa y elegante con cada diseño.

Mareea cuenta con diseños hechos a la medida. Su principal diferenciador se encuentra en su exclusividad e identidad. Aunque se enfocan en ropa de playa o resort wear, sus diseños son muy versátiles y se pueden usar para muchas ocasiones, no exclusivamente para playa.

¿Cómo surge el nombre?

“Al ser una marca enfocada en resort wear busqué un nombre que te transportara a lugares y recuerdos inolvidables”.

¿Cuéntanos sobre el comienzo de tu marca?

“Siempre he tenido la aspiración de crear cosas nuevas, trabajé un tiempo en la dirección de imagen de Grupo Velas en donde aprendí mucho en Melín Castro Design, fue ahí donde me enamoré del diseño. Comencé bocetando muebles pero al ver que era un Mercado muy competido decidí lanzarme a la industria de la moda y fue ahí donde vi mi área de oportunidad”.

¿Cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado?

“Uno de los mayores retos ha sido el COVID que coincidió con el lanzamiento de la marca, tuvimos constantes contagios en el equipo de Mareea, lo cual retrasó mucho nuestras producciones. También tuvimos problemas con las importaciones de telas y accesorios, ya que muchos de estos estaban retenidos en aduanas. Pero nada nos detuvo y me ayudó a mejorar temas de logística comercial, de igual manera nadie del equipo se rindió y seguimos trabajando con gran motivación y pasión. El COVID nos enseñó que lo más importante es la salud”.

¿Quiénes forman parte de esta empresa?

“Mi equipo de trabajo consiste en mi patronista, muestrista, seis costureras, la contadora, todas las tiendas que venden Mareea, y como directora creativa y community manager, estoy yo.

¿En qué puntos se encuentran?

“En Grand Velas Riviera Maya, Grand Velas Riviera Nayarit, Tuluminati Tulum, Tuluminati Los Cabos, Raotti Marina Puerto Vallarta, Casitas Maraika, Senzabela Monterrey y en nuestro showroom en Guadalajara adentro de Blanca Aguayo Concept Store (Rubén Darío 1449)”.

Platícanos sobre las colecciones que realizan, ¿cada cuándo, quién las elabora, cómo eligen los diseños?

“La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, por lo que nosotros nos manejamos como slow fashion al hacer cierto número de prendas y respondiendo a la demanda de nuestros clientes. En ciertos productos manejamos pre-order. Buscamos Resaltar el valor de la calidad, materiales e insumos con los que se fabrican nuestras prendas. Yo elaboro todas nuestras colecciones desde la selección de telas hasta su distribución. El patronaje, corte y confección se lleva a cabo en mi taller por mi equipo de trabajo”.

¿A qué público van dirigidos?

“A la mujer que le gusta crear su propio ambiente lleno de elegancia y color, bajo telas y diseños que son un verdadero adorno sobre la piel. Creemos firmemente que un buen outfit brinda seguridad. ¡Cómo te sientes te ves!”.

Lanzaron alguna colección recientemente, defínenos de qué trata:

“En nuestra nueva colección nos inspiramos en un verano tropical, lleno de glamour. Donde los colores son vivos y brillantes y vibrantes. Usamos muchos tonos verdes, azules y estampados florales representando la fusión de la tierra y el mar, y por supuesto muchos prints que nos encantan, son definitivamente un sello de la marca”.

¿Qué te inspira para emprender?

“Creo que creer en ti y en lo qué haces es muy importante. ¡Emprender me daba miedo! Pero me daba más miedo estancarme. Es algo real y de lo que por lo general casi nunca hablamos. Al principio sentía mucha incertidumbre. Posicionar y crear una empresa desde cero toma mucha dedicación y tiempo, mas es posible si eres perseverante. Todavía me falta un largo camino por recorrer y hoy es algo que me llena de emoción. Aprendí que el emprendimiento no es siempre lineal sino una montaña rusa llena de sentimientos encontrados. Escribir mis objetivos siempre me ayuda a no perder mi enfoque”.

Al ser una marca mexicana, ¿cuál es el mensaje que tú quieres dar?

“Que las mujeres mexicanas, somos aguerridas, fuertes, constantes, capaces de crear nuestros propios sueños, somos grandes. ¡Amo México! Creo que es un país que lo tiene todo. Y al consumir marcas mexicanas apoyamos al país a tener un crecimiento económico, en vez de sacar el dinero del país”.

Sé que en esta empresa sólo participan mujeres, ¿por qué lo decidieron así?

“Mi mamá fue madre soltera toda mi vida. Crecí sabiendo lo difícil que es para las madres solteras salir adelante y superarse sin descuidar a sus familias. No fue algo que busqué pero simplemente llegaron a mí las personas indicadas en el tiempo indicado. ¡Curiosamente todas madres solteras! Fue ahí donde decidí que quería que todo mi equipo fuera formado por mujeres”.

¿Qué hace diferente a Mareea de las demás marcas?

“La pasión con la que trabajamos, la calidad de nuestras telas, nuestras ediciones limitadas y el apoyo que les brindamos a madres solteras dándoles un trabajo digno y con horarios flexibles”.

En cuanto a hombres y niños, ¿cuándo lanzarán las colecciones?

“Planeamos sacar nuestra primera colección para hombres a principios del 2023. Por el momento estamos enfocando nuestros diseños únicamente en mujeres”.

¿Tienen algún proyecto en puerta?

“Estamos comenzando a diseñar una colección que se llamará mom & daughter, a las mamás e hijas, sabemos que les encanta vestirse iguales, será una colección muy divertida”.

Algunas de las creadoras de contenido que han usado la marca:

@andybenavides @dealbadenisse @trendtalks @matchamar @rosasanchez

Algunas modelos que han usado la marca:

@nayaberenguer @anapauvalle

Nombre completo: Alana Jarero Castro.

Edad: 26 años.

Profesión: Diseñadora Integral.

Redes sociales de la marca: @mareea.mx

