Lo que tanto soñó Lizette Morales Silva se cumplió. Abrir su casa de modas es uno más de sus logros, porque aunque desde niña siempre sintió pasión por la altura costura, el camino del Derecho la sedujo para dedicarse profesionalmente como abogada durante muchos años, pero esa chispa continuó dentro, así que hace siete años decidió seguir el sueño de diseñar vestidos y ahora, con Palacio Magenta y el apoyo de muchas personas, especialmente de su esposo, Alejandro Mendoza, es una realidad.

Sonriente, con un elegante vestido de noche y el toque de tonos magenta que la hacen única porque es su color favorito, Lizette nos contó en entrevista lo emocionada que está de realizar este proyecto porque recientemente abrió las puertas de Palacio Magenta, que más que un espacio de diseño, es la extensión de su casa, de ella, de su esencia, es un poco entrar a su vida y conocer todo su talento. Tan apasionada en lo que hace, perfeccionista, amante de las prendas, del diseño, cuidó cada detalle de esta casa de modas que la hace tan feliz para poder atender a las clientas y darles, a la medida, lo que desean lucir, acompañadas por su buen gusto y todo lo que ha aprendido sobre diseño. No sólo hay vestidos de noche sino mucho más, como pueden ser unos jeans con un estilo especial, trajes de baño, accesorios, zapatos y la cereza del pastel, sin duda, son los vestidos de novia, que tienen una sala especial donde lucen increíbles.

Esa noche llegaron puntuales amigos y familiares para disfrutar del coctel, y tras el corte de listón que fue muy emotivo, se abrieron las puertas para que saborearan los bocadillos deliciosos en el interior donde se hizo un montaje espectacular, para después recorrer los pasillos y salones de Palacio Magenta, que cuenta con una sala principal donde se exhiben los vestidos, al interior un salón de novias, otro con vestidos de noche y al fondo, un lindo jardín; en la parte superior es donde se crea la magia porque está su taller con las máquinas de coserlas telas y patrones que utiliza, así como su oficina, donde suele recibir a sus clientas y amigas.

¿Cómo decides crear este proyecto?

“El proyecto nació hace siete años, comencé a estudiar corte y confección, fue en tiempos de pandemia porque cuando estábamos encerrados me dio la oportunidad y lo encausé en esto. Era tanta mi necesidad de hacer y jugando encontré el tiempo, entre la computadora y cosiendo. Dije esto es mi pasión y me puse a estudiar. Descubrí que me encanta, me relaja y saca lo mejor de mí. Jugué con la intención de crear ropa de mi día a día, con cierto estilo, empecé con eso y a darme cuenta que podría hacerlos para alguien más, creando vestidos con personalidad y un poco de extravagancia. Luego me pasé a otra escuela para seguir estudiando, diplomados, cursos en línea y más”.

“Todo empezó como un juego, comprando una máquina y luego otra, hasta que saturé mi casa y pensé en tener mi propia casa de modas”.

“Busco con Palacio Magenta que cada persona que llegue se sienta atendida y consentida”.

Evento: Inauguración de Palacio Magenta. Fecha: Sábado 26 de agosto. Lugar: Montevideo 3286. Cita: 7:00 pm.

