Gloria Calzada dio la bienvenida a esta plática de mujeres en el Espacio Mil 500 acompañada por Romina Sacre, Verónica Toussaint y Rebeca de Alba.

“Mientras respiramos estamos envejeciendo”. Con una de estas frases comenzó Gloria Calzada su intervención para hablarnos acerca de su libro ¡La edad vale madres!, el cual publicó antes de pandemia, del que está orgullosa y contenta porque no lo hubiera hecho si no opinara de corazón en cada página sobre este tema.

Libro ¡La edad vale madres!. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Al presentar a sus compañeras de esta charla, dijo que estas tres mujeres son gozadoras de la vida, que han salido adelante haciendo diferentes cosas y cada una representa a distintas décadas, entre los 30s, 40s, 50s y 60s, donde cada una expuso su concepto acerca de la edad, pero especialmente de cómo los años traen consigo muchos regalos y cuáles han sido para ellas.

Gloria Calzada, Romina Sacre, Verónica Toussaint y Rebeca de Alba. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

De acuerdo a su experiencia, cada una dio detalles, comentó momentos, anécdotas y de cómo para algunas simplemente el tiempo no es una cuestión de preocuparse; pero a la vez, de cómo muchas otras sí se agobian al no haber cumplido con ciertos estándares impuestos por la sociedad como es casarse, tener hijos, incluso la vestimenta o aceptar los cambios físicos que vienen con el tiempo.

Rebeca de Alba, Verónica Toussaint, Gloria Calzada y Romina Sacre. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

También de cómo algunas de ellas sienten que con la edad se han permitido ser o sentirse mejores personas, es decir, un crecimiento en el que pueden disfrutar más de la vida. De eso se trata.

Laura Punto y Miriam Carrillo. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Sofía Álvarez del Castillo. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

La noche transcurrió entre drinks, bocadillos, risas, anécdotas y sobre todo de sentirse cómplices entre mujeres porque podemos convertirnos en una red de apoyo, quizá lo que hace la diferencia es nuestra actitud y seguir sumando no números, sino momentos que valen la pena.

Tania Mora y Maureen Smith. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Además estuvieron a la venta los libros, tanto el de Gloria Calzada, como también los de Romina Sacre El amor en los tiempos del like y Lo sensible no nos quita lo chingonas.

Desde su experiencia, como amigas, cada una habló de este mito de la edad y tuvieron la oportunidad de compartir puntos de vista con el público que las acompañó.

Gaby Sánchez y Cristina Rosell. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Si no tuviste la oportunidad de asistir, puedes ver este video en el canal de Youtube Puro Glow.

Sofía Newton, Claudia Turell, Ivette Enríquez y Aliña Valentina. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Evento: #laedadvalemadres Fecha: Martes 23 de agosto. Cita: 19:00 horas. Lugar: Espacio Mil 500.

Ellas son:

Conductora, escritora, conferenciante @lagloriatv y @puroglow en YouTube

Autora @rominasacre

Actriz y conductora @veronicatouss

Actriz, modelo, presentadora de TV y presidenta de su fundación @dealbarebecca

