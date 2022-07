Cada proyecto implica un reto y recientemente con Hamlet, tuvo el “descaro” de dar una versión femenina de este personaje y será en octubre cuando podamos ver la serie Belascoarán en Netflix

¿Cómo llegó a tu vida la actuación?

“Desde la preparatoria había un grupo de teatro musical que era muy popular con grandes producciones y yo desde cuarto de prepa quise ser parte de eso. Me gustaba el baile, me gustaba el canto y la actuación no era lo que más me llamaba la atención, pero venía incluida en el paquete y cuando salí de la prepa me di un tiempo para decidir a qué dedicarme y después de ver mucho teatro dramático, elegí la carrera de actuación”.

¿Proyecto que has hecho últimamente y cómo te sentiste?

“La obra de teatro Hamlet, que la presentamos aquí en la CDMX en el Teatro Milán y estuvimos con una temporada sorprendentemente llena, llenos totales en todas las funciones y para mí fue una oportunidad exquisita de hacer uno de los personajes más complejos de la historia del teatro siendo una Hamlet mujer, habían muchas preguntas que teníamos que hacernos nosotros como creadores, como actores, actrices, directores y todos los que éramos parte del montaje, pero me parece que el teatro clásico no puede hacer como si no hubieran pasado los años y como si no hubiera pasado una historia por la humanidad, así que entre más se ponga y hable de lo que sucede en estos tiempos, entonces más van a seguir teniendo un impacto en el público”.

¿Alguna serie en puerta?

“Sí, la de Belascoarán para Netflix, es una serie que está basada en varias novelas de Paco Ignacio Taibo que se llama así, el detective Belascoarán y se va a poder ver en octubre de este año”.

¿Proyecto del que te sientas más orgullosa?

“Definitivamente Hamlet, hacerlo requiere de cierto descaro, si le pones atención a todas las opiniones y los montajes que se han hecho, las películas, las versiones, nunca vas a terminar de animarte a hacerlo y por primera vez tuve ese descaro y dije lo voy a hacer, independientemente de todo”.

¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado?

“Mucho, es una carrera que está llena de invitaciones y retos, cada trabajo tiene uno distinto; yo creo que volviendo al montaje de Hamlet, tiene que ver con esto que acabo de decir”.

¿Alguna personalidad con la que te gustaría trabajar?

“Sí, con Amat Escalante, me parece un director mexicano brillante. Me gustaría volver a trabajar en teatro con David Gaitán, dirigiendo”.

¿En qué te gustaría mejorar?

“En mi paciencia, de repente las cosas no se dan cuando nosotros queramos que se den en esta carrera y se requiere de mucha paciencia y confianza”.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

“Estar con mi hija, disfrutar a mi familia, viajar, es una de las razones por las que me gusta trabajar para poder después viajar”.

Si no fueras actriz, ¿qué otra profesión te hubiera gustado?

“Admiro mucho a la gente que tiene este don de palabra y de tener el vocabulario perfecto para poder expresarse, entonces por ahí me suena que me gustaría ser escritora, algo que tuviera que ver con esa capacidad, pero también me gustaría ser bailarina por ejemplo, me parece que la libertad que viven los bailarines es admirable”.

Nombre completo: Irene Azuela.

Profesión: Actriz.

Redes sociales: @ireneazuela

+ de Irene

Descríbete en tres palabras: Teatro, viajar y familia.

Teatro, cine o tv: Imposible de elegir.

Personaje favorito: Tengo muchos.

Película: Amor, dirigida por Michael Haneke.

Género favorito: Drama.

Libro en tu buró: El fin del amor de Tamara Tenembaum.

Viaje: Estoy por hacer un viaje a África y me tiene súper emocionada.

CP