Gonzalo Undurraga, CEO de @exploratravel visitó nuestra ciudad para fortalecer lazos comerciales, invitando a los mexicanos a mirar hacia Sudamérica para hacer expediciones de lujo y descubrir destinos de clase mundial. Fue recibido especialmente por Magda Fernández, co-fundadora de ALTE TRAVEL, una de las top sellers y fanática de la marca desde hace 15 años al conocer todas las rutas de Explora.

¿Cuál es el concepto de Explora Lodges?

“Lo más importante es que nace para explorar los destinos y el hotel se necesita, pero no es el destino en sí mismo. Esta empresa surgió hace 33 años en Torres del Paine, en la Patagonia chilena”.

¿Cómo ha evolucionado?

“Ha sido toda una aventura, estamos hoy día en siete locaciones, en cuatro países, Argentina, Perú, Chile y Bolivia. En cada lugar hay una presencia importante porque nosotros nos conectamos con el territorio. El equipo de guías caracteriza a Explora, quienes se preparan y tienen la experiencia de mostrarte el lugar. La confianza que tengo en los equipos locales es clave”.

¿Hacia quiénes van dirigidos?

“Nuestros clientes son aquellos viajeros que quieren explorar, no es sólo ir a tomar fotos. De hecho una tradición de Explora es que tú no vayas menos de cuatro días porque esto es un proceso lento, de conectarse con la cultura y sentir la inmensidad de la Patagonia. Después de pasar por ellos al aeropuerto, están incluidos todos los amenities y comienza la aventura”.

¿Por qué elegir Explora Lodges?

“Hacemos una red de exploración cada día, al final, hacemos una mesa de diálogo con el mapa y el destino para preguntarles a los viajeros, ¿qué te gustaría hacer mañana? El viaje se va construyendo. A veces recibimos personas muy ansiosas, aceleradas, con un bucketlist, pero se baja la actividad, entonces sale la sonrisa y el descanso, se trata de desintoxicarse y eso es lo lindo”.

“Estoy muy contento porque en los últimos cuatro años se han triplicado nuestros clientes en México. Tengo la esperanza de que surja con fuerza este turismo de naturaleza”

¿Qué los distingue?

“El conocimiento del territorio, llevamos años en estos lugares y los conocemos muy bien. Tenemos un concepto que llamamos el lujo de lo esencial, que no es la abundancia, sino el lujo de lo genuino, lo verdadero, un buen plato de comida, de hecho el hotel es bastante minimalista porque el mensaje es lo importante. Para nosotros el lujo es la posibilidad de detenerse en lo remoto, detenerse en la naturaleza. Nuestro compromiso de conservación está porque hemos sido reconocidos durante los últimos seis años como la compañía de expediciones más importante del mundo”.

¿Qué mensaje deseas dar en esta visita?

“Pedirle a los mexicanos que den vuelta a la cabeza y miren a Sudamérica para hacer turismo y descubran que tenemos destinos de clase mundial. Nuestra compañía ha liderado la categoría por 30 años en la Patagonia chilena, en el desierto Atacama, la Isla de Pascua, el Valle Sagrado de Machu Pichu, de Cusco, son destinos increíbles”.

¿Cómo defines este tipo de turismo?

“Nosotros hablamos de turismo sustentable, pero además del tipo de turismo de naturaleza, es que al final el lujo no es tener, sino vivir experiencias de calidad y también personalizadas. Nuestra promesa se llama go deeper, es un turismo transformacional porque sales distinto. Estos ecosistemas son apasionantes. Como empresa no queremos solamente explorar estos territorios, entonces tenemos un propósito que aspira en ir al lugar, cambiar conductas personales o ser socios de la conservación de estos sitios. Yo debo, como gestor de la compañía, impactar positivamente en las comunidades y ecosistemas en donde estoy”.

