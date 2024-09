Uno de los eventos clásicos y esperados de septiembre es el Tradicional Bazar, organizado por Nosotros por los Niños con Cáncer AC, que año con año nos sorprende con nuevas propuestas y hoy no es la excepción con la participación de las mejores reposteras de la ciudad, quienes aportan su granito de arena en esta edición que ya está en puerta.

Paulette Pardo Morquecho. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

"Endulza tu corazón" Tradicional Bazar Nosotros por los Niños con Cáncer.

La cocina es el lugar donde se crea la magia y es por eso que invitamos a Marisa Lazo, Marianna Gallo, Mariana Sánchez, Paulina Echeverri, Paulette Pardo, Regina Martínez, Patricia Rodríguez y Miren Karmele Navarro, para disfrutar de este increíble shooting para Gente Bien en el Hotel Fiesta Americana Grand y nos hablaron acerca de su participación en este evento, donde las asistentes podrán disfrutar de las delicias que preparan y muchos otros stands con gran variedad de productos.

Mariana Sánchez Riebeling de Maké Bakery. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

El corte de listón del Tradicional Bazar se realizará el martes 24 de septiembre a las 10:30 am y posteriormente habrá la Conferencia by Daphna a las 11:30 am y por la tarde la conferencia “Como es afuera es adentro” por Ana Paty Leaño. El miércoles 25 será una mañana de Ejercicio by Detona a las 10:00 am y por la tarde, a las 14:30 un rico buffet mexicano, que también ya es tradición para reunirse con las amigas. El jueves 26 no te puedes perder Nfit con Nicole Antonio a las 10:00 am y a medio día la conferencia “Cómo ser un buen anfitrión” by Iliana Ruiz Velasco, finalizando a las 4:00 de la tarde con la presentación de Niños Emprendedores, quienes montarán sus propios stands.

Marisa Lazo y Mariana Gallo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Mariana Gallo de Marianna Postreria. GENTE BIEN JALISCO

Marisa Lazo. GENTE BIEN JALISCO

Una de las iniciativas a destacar es que del 9 al 27 de septiembre habrá, en las pastelerías seleccionadas de las reposteras, productos de la edición especial “Endulza tu corazón” hechas con la creatividad y sabor que las caracteriza, donando un porcentaje de las ventas a Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C.

Regina Martínez Vázquez de Pichoun Repostería. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Miren Karmele Navarro Fisure de Karmele y Paulina Echeverri Arroyo de Eloise Baked Goods. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Evento: Tradicional Bazar Nosotros por los Niños con Cáncer. Fecha: 24, 25 y 26 de septiembre. Lugar: Hotel Fiesta Americana Providencia. Horario: De 11:00 am a 8:00 pm.