Una pasión que aún lo mantiene vigente, creativo y con mucho que aportar. Lo recibimos con mucho gusto en Gente Bien porque también es nuestro nuevo colaborador, ¡viva la moda!

¿Por qué te apasiona la moda?

“Desde niño sentía una pasión especial por las marcas y sobre todo por la historia de sus fundadores. Las marcas de lujo sobre todo empezaron con la genialidad y espíritu de sus fundadores, Coco Chanel, Christian Dior, Salvatore Ferragamo, Givenchy, Yves Saint Laurent, todos ellos existieron y aportaron al mundo no sólo sus increíbles creaciones, sino su sensibilidad y compromiso por hacer al mundo creaciones increíbles que mejoraran sus vidas”.

Recuerdas el momento en que decidiste que te ibas a dedicar a esto

“Sí, existen dos momentos en mi vida muy claros para mí. El primero fue cuando vi el video de Freedom de George Michael con todas las top models de ese momento, me emocionaba tanto la estética pero sobre todo siempre dije que alguna vez trabajaría con ellas, y de algún modo u otro lo logré. Por otro lado, tengo unos tíos que viven en Durango que tuvieron durante muchísimos años tiendas de ropa, y la primera vez que entré a las tiendas y vi en las bodegas la ropa colgada sentí una emoción indescriptible que al día de hoy siento cuando estoy en un lugar parecido”.

Háblanos sobre el trabajo que realizas:

“Acabo de comenzar un proyecto personal que se llama Centilia Passionate Brand Connectors, es una agencia de Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas cuyo objetivo es conectar a las marcas o empresas con profesionales y llevar sus conversaciones y acciones a otro nivel. Hoy en día el consumidor está ávido por conectar de manera profunda con las marcas, hablar de producto ya no es suficiente sino enganchar desde la emoción y con historias genuinas es muy importante”.

¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado?

“Cada una de las experiencias profesionales a las que me he enfrentado han sido un reto tras otro, cada evento de Moda Nextel era un reto, la primera y la segunda vez que trajimos a Oscar de la Renta, la vez que tuvimos a Alessandra Ambrossio 12 horas en México para un coctel y un desfile. Por otro lado abrir la primer boutique de Bally, Cambiar la percepción de marca de Diesel, la apertura de El Palacio de Los Palacios en Polanco, lanzar más de 50 marcas, el primer proyecto de edición limitada de Salvatore Ferragamo en LATAM, alinear la imagen de Ferragamo en 14 países, cambiar la imagen de Clase Azul, cada cosa ha tenido su reto especial, pero sobretodo un resultado increíble que es el fruto de no sólo mío sino de un equipo igual o más apasionado que yo”.

¿Cómo podrías definir el panorama de la moda en México?

“Creo que a la industria nacional, desde que la conozco hace 20 años al día de hoy, se ha enfrentado a muchos cambios y existen diseñadores que quieren hacer marca y que lo están haciendo increíble, Sandra Weil, Lorena Saravia, Collectiva Concepción, entre muchas otras; sin embargo, creo que eso debe permear en todos los sentidos y es necesario y muy urgente profesionalizar la moda, que no sea sólo un negocio para unos cuantos y una industria de PR sino que sea algo que crezca sanamente y haga industria”.

Nombre completo: Jesús Carlos Martínez Peón.

Edad: 42 años.

Originario de: Querétaro.

Profesión: Lic. en Mercadotecnia.

Redes sociales: @chucho_mtz

+ de Chucho

Descríbete en tres palabras: Perseverante, perfeccionista y amoroso.

Tres básicos de tu closet: Camisola holgada negra, camisola holgada blanca, pantalón básico COS negro.

Tu estilo: Minimal, oversized y cómodo.

No salgo sin: Bolsa Bottega Veneta.

Blanco o negro: Negro 1000000%

Café o té: Café.

Libro de cabecera: The book of Joy, Essentialism & Luxury Strategy.

Pasión: Las marcas.

Sueño: Ser un referente en marketing para el lujo y marcas de moda.

Ciudad: Guadalajara, CDMX, Madrid, Milán y Sao Paulo.

App: Whatsaap.

Gusto culposo: Paty Chapoy y la Casa de los Famosos LOL.

