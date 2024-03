Paulina Cota Dosal: El arte de crear nuevos espacios

Para mí el paisajismo es la libertad de poder expresarte a través de la naturaleza. Modificar y crear espacios que conecten al ser humano con el entorno natural.

¿Cómo empezó este camino para ti?

"Siempre me ha gustado mucho el diseño en general, de hecho estudié unos años de arquitectura en universidad y lo dejé por qué no era exactamente lo que quería. Tiempo después mi mamá construyó su casa en Pinar de la venta, rodeada de bosque, áreas verdes, ahí empecé a involucrarme mucho en el proyecto y descubrí que realmente me apasionaba todo lo relacionado con plantas, paisaje y las composiciones que se pueden lograr de la mano con la arquitectura. Así que decidí irme a estudiar paisajismo a Madrid, regresé y empecé con mis primeros proyectos. Me gusta seguir siempre aprendiendo, así que hace poco tomé otro diplomado en el ITESO”.

¿Cómo lo has ido desarrollando?

“Como todo al principio menos proyectos, retos, aprendizajes pero ahorita me dedico de lleno. El tiempo que se lleva un trabajo depende del tamaño del proyecto y de lo que quiere el cliente, puede ser desde macetas, patios interiores o de que oye no sé qué hacer en mi jardín, desarrollos, entonces depende mucho el tamaño. Algunos puedes acabarlos en un día o de pronto hay cosas que no dependen de ti como tiempos de producción de algún material o instalaciones que se llevan un poco más de tiempo.”

¿Sueño profesional por realizar?

“Seguir creciendo con mi empresa y siempre buscar estar actualizada con las tendencias”.

Paulina Cota Dosal. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Instagram

@nattiva.paisajismo

MR