Luego de 22 días de filmación, hoy sábado 6 de julio llega a su fin el rodaje de la cinta de terror "La sangre que nos une" del cineasta jalisciense Víctor Osuna. Se trata de una película que además produce y coescribe con Sandra Becerril, a quien califica como la mejor para desarrollar historias de género y que inclusive ya ha sido llamada para colaborar con Stephen King.

Este filme es el segundo en la carrera de director de Víctor, en 2018 hizo "Las reglas de la ruina" teniendo como protagonistas a Tato Alexander y a Héctor Kotsifakis.

La cinta es protagonizada por cinco actrices, tres de ellas tapatías, se trata de Sofía Díaz, Stana Carrillo y Paloma Cinco, las otras dos estrellas son Luna Balvanera y Sofía de Llaca. En tanto, el elenco masculino está conformado por Horacio García-Rojas, César Rodríguez, Said Sandoval y Daniel Mandoki. La película se filmó en Guadalajara, Tapalpa y en las Tolvaneras, cerca de Manzanillo, Colima.

"La película trata de cuatro chicas que buscan reforzar su amistad. Hay una tragedia en ese grupo del cual todavía no se han recuperado del todo. Además, hay una nueva integrante que es medio forzada a entrar a este núcleo donde buscan hacer un poco de bonding. Y en el camino se encuentran a cuatro hombres con quienes comienzan a tener convivio, amistad y relación. Y poco a poco estos hombres comienzan a volverse insidiosos, violentos e invasivos, y como buena película de terror, esto las pone a ellas en situación de riesgo", expresó en conferencia de prensa Víctor Osuna, quien resalta que el filme es un thriller con horror y un tinte de drama.

"Es una película que conforme la van viendo, va cambiando, porque comienza como una girl movie o road movie y luego se transforma en todos esto que menciono". Además, compartió que el mayor reto de esta película, como todas las demás, es que los proyectos se lleven acabo. "Uno tiene que aventarse buscando con quién compartir esa pasión y el anhelo de hacer algo por esa historia en particular. Así que en el rodaje tuvimos varias cuestiones, sobre todo las climáticas, el tiempo también de repente nos comía, pero la verdad es que todo el equipo se la rifó, vencimos todos los obstáculos y obtuvimos un resultado muy bonito y muy valioso sobre lo que se va a ver en pantalla. Y por eso es que me gusta el horror, porque éste se trata de superar la oscuridad y encontrar la luz y esta película justo es un reflejo de eso que estamos viviendo".

Compartió además que esperan que "La sangre que nos une" esté lista en noviembre de este año para que inicie su recorrido por festivales, luego buscar que llegue a salas de cine y culmine su trayectoria en plataformas.

Refirió el director que se volvió coescritor de su película porque al tener personajes femeninos como protagonistas, por más de que él como hombre pueda entender lo femenino, se necesitaba la experiencia, el toque y el tino de una mujer escritora para poder ahondar en los roles femeninos. Y al invitar a Sandra a participar, ella no quiso corregir el guión de él, sino que quiso construirlo en conjunto para poderle dar esta veracidad a las protagonistas.

Las voces del reparto

Sofía Díaz y Stana Carrillo, quienes son actrices de Guadalajara, agradecieron la descentralización del cine, pues compartieron que a menudo ambas terminan compitiendo por los mismos personajes y ahora se dio la oportunidad de que trabajaran juntas y pudieran convivir como amigas y colegas más allá de la propia competencia. Luna Balvanera por su parte, destacó que este filme a través de las protagonistas empodera a las mujeres y les da una voz, la visibiliza y las hace presentes, justo desde la visión de los guionistas Sandra y el propio Víctor.

A propósito, Horacio también reflexionó sobre los subtextos que ofrece la película. "A mí me toca ser el líder de esta bola de raros (de los personajes masculinos) y no diré más, porque es bonito descubrir a estos personajes, quienes son los antagonistas de la película y los que vienen a romper la armonía que estas mujeres logran tener, como solemos ser los hombres en la realidad y que es algo que está ahí de subtexto sobre cómo el machismo y la opresión del patriarcado han generado estos sistemas de opresión en contra de la mujer y siempre es bueno dialogarlo y como hombres cuestionarnos y cuestionar a los míos sobre el pacto patriarcal donde somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables y no ellas".

Rodar en Jalisco

Luna también compartió que el crew de Guadalajara tiene muy buena energía y ánimo para crear y hacer equipo resolviendo cualquier cuestión técnica o imprevisto, y eso ella lo agradece, pues habla de una industria local en crecimiento. En ese sentido, Sofía de Llaca resaltó que la unión es clave para que los proyectos avancen y la industria fílmica prospere. César Rodríguez, quién también es tapatío, externó que cada que viene a filmar a Jalisco se da cuenta de que hay más productores que apuestan por las películas locales, respetando las ideas y el trabajo de los directores.

Finalmente, Horacio también reflexionó sobre la centralización del cine. "Los medios audiovisuales están centralizados y esto ha hecho que solo se cuenten un tipo de historias y justo hemos perdido la posibilidad de tener una industria tan poderosa como la teníamos hace muchos años. Está ahí, pero está en ciernes. Y lo que está haciendo el Estado de Jalisco es muy interesante y ustedes como jaliscienses deben sentirse muy orgullosos y apoyar lo que está sucediendo, esperando a que en algún momento los demás Estados del país vean a Jalisco como una posibilidad de ejemplo y comiencen a hacer cosas similares, pues mientras tengamos una industria plural y diversa de diferentes matices y desde otros ojos contando historias desde otras perspectivas, la industria va a crecer".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB