Miriam Violeta Vega García es abogada con especialización en materia agraria, es activista y actualmente regidora en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, además preside la comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana.

Su meta “siempre ha sido ayudar a la gente, es una vocación que me llegó como un legado de mi padre, quien fue presidente del ejido de El Zapote, un ejido muy importante para todo Jalisco, porque hoy, sobre lo que fueron sus tierras, se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y ese, mi origen, me formó como una mujer de trabajo, entrona y comprometida. Y descubrí que, además, soy una mujer a la que le encantan los desafíos. Aquello que todo mundo me dice que es imposible, a mí me gusta demostrar que no lo es. Cuando pedimos la compensación justa por la expropiación de las tierras del ejido para el aeropuerto, todo mundo me dijo que no íbamos a poder, pero lo logramos”.

Gracias a este resultado, Violeta Vega construyó relaciones con mucha gente, empezó a ayudar a los demás, “a hacer gestiones, a buscar justicia, a conseguir soluciones”, involucrándose con las autoridades hasta que los propios políticos la buscaron para ofrecerle candidaturas. “Hoy estoy aquí como regidora, por la confianza que me dio la gente para representarla; pero también porque, con el respaldo del Gobernador Pablo Lemus y del Presidente Municipal Quirino Velázquez, tenemos el compromiso de luchar para que la gente de Tlajomulco viva mejor”

Violeta Vega para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Entre sus primeros pasos como regidora “está actualizar el Plan de Desarrollo del Municipio, porque no ha sido modificado desde 2011, entonces tener un plan justo para llevar infraestructura y servicios a donde más urgentemente se necesitan. También vienen negociaciones muy importantes, porque con la Terminal 2 que se planea para el aeropuerto se van a dar muchas oportunidades de empleo, vemos la necesidad de crear un corredor de prosperidad entre Tlajomulco y Chapala, para que esas comunidades que están ahí, con el auge que va a tomar la zona, se vean beneficiadas”. Expresa que “hay que aprender a ser empático con todas las partes, y si ya logramos mucho desde el activismo social, imagínense lo que podemos lograr desde adentro, venciendo las resistencias y los obstáculos desde adentro, desde la política”.

El principal reto para ella en este momento es “vencer las resistencias. Para nadie es un secreto que en Tlajomulco hay mucha desigualdad, hay muchas comunidades de alto lujo, hay algunas que han quedado conurbadas con el Área Metropolitana de Guadalajara, en donde tienen de todo; pero también que hay comunidades que siguen marginadas, sin servicios, sin parques, sin centros de salud, con calles de tierra. Mis temas entonces siguen siendo los mismos, los de la justicia social. Que todas las personas, en todas las comunidades, tengan todo lo que necesitan. Y vencer las resistencias, siendo mujer, siendo madre de dos hijas igualmente luchonas, siendo ejidataria es un desafío doble”.

Su meta profesional seguirá siendo la misma “desde cualquier trinchera: Luchar por la justicia social”. Y agrega “creo que Tlajomulco puede convertirse en uno de los tres municipios más importantes de Jalisco, no solo en materia de desarrollo económico, también en torno a la calidad de vida. Si se trabaja bien, si se planea con visión, si se pone atención a las causas sociales, se va a poder construir aquí algo muy importante. Yo estoy lista para aportar, para luchar, para seguir creciendo con Tlajomulco y lo voy a hacer desde el ejido, desde el Ayuntamiento, como Presidenta, como diputada, como activista, no importa desde qué trinchera me toque trabajar al terminar este encargo”.

Para ella su conexión con su esencia femenina es la “la valentía que se necesita para hacer frente a todos los obstáculos cuando todas las demás personas piensan que no lo vas a poder lograr. Esa valentía es la que me impulsa a dar un ejemplo de lucha, de honestidad, de compromiso para mis hijas. Porque ese quiero que sea mi legado para ellas, este espíritu de lucha, que recibí de mi padre, de los ejidatarios”.

En el Día Internacional de la Mujer expresa que “no importa que te digan que no puedes, tú sabes que no hay imposibles. Ya lo has demostrado enfrentándote al mundo todos los días como mujer, como madre -y muchas veces tú sola, como madre soltera-, como activista. Por eso, quiero compartir contigo un secreto, no le temas a los desafíos, las mujeres somos más valientes, más entronas, más resilientes y siempre podemos, siempre sacamos adelante a las personas que nos rodean. No dejemos de ser valientes”.

